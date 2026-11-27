Türkiye'nin resmi adayı film izleyiciyle buluştu

Gala gecesinde ayrıca, 99'uncu Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlenen 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filmi gösterildi. Yönetmenliğini Tunç Davut'un yaptığı filmde Feyyaz Duman, Ali İpin ve Selen Kurtaran başrolleri paylaşıyor. 30 Kasım'da sona erecek Türk Film Günleri kapsamında Rıza Kocaoğlu ve İlay Erkök'ün başrol oynadığı 'Diğerkam'ın yanı sıra 14'üncü Boğaziçi Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve FİYAB En İyi Yapımcı Ödülleri'ni kazanan 'Beklenti' filmi, Emrah Aguş'un yönettiği, İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu başrollerde buluşturan 'Mutluyuz Mu?' filmi, yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği Rafadan Tayfa filmlerinin 5'incisi 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmi ve Yüksel Aksu imzalı, Deniz Barut ile Ozan Akbaba'nın rol aldığı 'Bak Postacı Geliyor' filmi izleyiciyle buluşacak.