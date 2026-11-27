Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak için açılışa hazırlanıyor.

Harekatın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmayı, tarih bilinci kazandırmayı ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Merkezin inşaatı 2020'de tamamlandı

Merkezin inşaatı 2020 yılında tamamlandı. Sergileme, teşhir ve tanzim çalışmaları ile panoramik müze bölümü ise Mayıs 2026'da bitirildi.

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Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinde kapılarını açacak merkez, Sarıkamış Harekatı'nın acı hatıralarını, cephede yaşananları ve Anadolu'nun yakın tarihini günümüz teknolojisiyle ziyaretçilere aktaracak. Kars ve Erzurum sınırlarındaki 22 bin 519 hektarlık Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı da tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra yeni bir kültür ve tarih merkeziyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Merkezin temel amacı, Sarıkamış Harekatı'nı yalnızca tarih kitaplarındaki bilgilerle değil, dönemin şartlarını, askerlerin yaşadığı zorlukları ve savaşın insan hayatında bıraktığı izleri görsel ve teknolojik unsurlarla ziyaretçilere göstermek. Böylece hem bölge halkının hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi olayları daha yakından tanıması hedefleniyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Erzurum Bölge Müdürü Akif Ümüzer, merkez hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu merkezin yapılış amacı; Sarıkamış Harekatının gerçekleştiği topraklarda, yaşanan bu tarihi savaşı tüm gerçekliğiyle ve yaşanmışlıklarıyla gözler önüne serebilmek, Sarıkamış harekatı hakkında yöre insanı ile ziyaretçilerin bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlamak ve tarihi bilincin oluşması yönünde gerekli tedbirleri almak, bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarabilmek ve Sarıkamış Harekatı'nın neden ve sonuçları ile milli birliğin oluşmasındaki önemini ve yaşananları tüm yönleriyle anlatmaktır"

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Ümüzer, Sarıkamış Harekatı'nın gerçekleştiği topraklarda yaşanan bu tarihi savaşı tüm gerçekliğiyle ve yaşanmışlıklarıyla anlatmak istediklerini ifade ederek, "Buraya gelen ziyaretçilere, Sarıkamış Harekatı ve şehitliklerle ilgili bilgilerin verilmesi, buraya gelen ziyaretçilere tarih şuuru kazandırılması, vatan sevgisinin aşılanması ve milli benlik duygusunu artırmak için atalarımızın göstermiş olduğu fedakarlıklardan yola çıkarak vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları görmek ve göstermek amacıyla günümüz teknolojisinden faydalanılarak panoramik müze konsepti geliştirilmiştir." dedi.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Karşılama alanından soğuk odaya geçilecek

Çok sayıda bölümden oluşan merkezde ziyaretçiler ilk olarak karşılama ve fuaye alanında ağırlanacak. Bu alanda danışma bankosu, dijital kilitli dolaplar, vestiyer, kafe, hediyelik eşya satış noktası ve çocuklara yönelik oyun alanları bulunuyor.

Ardından Türk Tarihi Anlatım Koridoru'na geçen ziyaretçiler, 1015-1016 yıllarından başlayıp 1915'e uzanan kronolojik bir tarih yolculuğuna çıkacak. Sarıkamış Harekâtı'na giriş bölümünde ise dönemin göç hareketlerini yansıtan görseller ziyaretçileri karşılayacak.

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Fotoğraflar, tarihi belgeler, canlandırmalar ve dijital gösterimlere yer verilecek müzenin en dikkat çekici bölümlerinden biri soğuk oda olacak. Burada sıcaklık eksi 10 ile eksi 20 derece arasında tutulacak.

Sarıkamış Harekâtı sırasında dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybeden, donarak şehit olan askerlerin silikon heykelleri, video mapping teknolojisiyle hazırlanan hareketli görsellerle birlikte sergilenecek. Ziyaretçilerin, askerlerin mücadele ettiği ağır kış şartlarını daha yakından hissetmeleri amaçlanıyor.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Sarıkamış Harekatı gün gün canlandırılacak

Soğuk odanın ardından ziyaretçiler, harekât öncesindeki gelişmelerin anlatıldığı Sarıkamış Harekatı'na Giden Yol bölümüne ulaşacak. Burada Osmanlı Devleti'nin seferberlik ilanına, savaş hazırlıklarına, Osmanlı-Alman ittifakına ve Rus Çarı'nın Kafkas Cephesi ziyaretlerine ilişkin tarihi fotoğraf ve belgeler sergilenecek.

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Sarıkamış Dioraması'nda harekâtın kronolojik süreci gün gün canlandırılacak. Üç boyutlu topoğrafik zemin üzerinde yer alan silikon asker heykelleri, top arabaları, silahlar, mühimmat sandıkları, asker çantaları ve döneme ait çeşitli askeri malzemeler ziyaretçilere sunulacak.

Dokunmatik ekranlar, medya havuzu, cam vitrinler ve bilgilendirme panoları da tarihi olayların daha kapsamlı şekilde aktarılmasını sağlayacak.

Merkezin alt katında ise Osmanlı dönemindeki toplumsal yaşam, tehcir süreci ve 1. Dünya Savaşı sırasında bölgede yaşanan olaylar ele alınacak.

Zeve Panoraması'nda 360 derece projeksiyon sistemi ve 8K görüntü teknolojisi kullanılacak. Ermeni çetelerinin saldırılarından kaçan yaklaşık 2 bin 500 Müslümanın sığındığı Zeve köyünde yaşanan katliam, video mapping yöntemiyle hazırlanan hareketli dijital görüntülerle ziyaretçilere aktarılacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Kars'ın kurtuluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreç

Zeve Panoraması'nın ardından ziyaretçiler, Cumhuriyete Giden Yol bölümünde Doğu Anadolu'da 1915-1916 yıllarında başlayan Rus işgalinden Kars'ın 1920 yılında kurtuluşuna ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan tarihi süreci fotoğraf ve görsellerle takip edebilecek.

Müzede 1930'lu yıllarda Kars ve Sarıkamış'ta çekilen fotoğraflar, Cumhuriyet kutlamaları, Atatürk'ün vefatının ardından Kars'ta düzenlenen törenler ve bölgedeki askeri tatbikatlara ait arşiv görüntüleri de sergilenecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kentin gelişimine ve dönemin sosyal yaşamına ilişkin bilgiler ise ayrı bir anlatım alanında sunulacak.

Sinema Odası'nda Ermeni Mezalimi, Sarıkamış Harekatı ve Mektup adlı belgesel ve kısa filmler gösterilecek. Erzurum 15'inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya ayrılan anlatım duvarının ardından ziyaretçiler, müzenin son bölümü olan Milli Parklar Koridoru'na ulaşacak.

Merkezle özellikle çocukların ve gençlerin Sarıkamış Harekatı'nın tarihi önemini kavraması, şehitlerin yaşadığı zorlukları öğrenmesi ve milli tarih bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sarıkamış şehitlerinin vatan savunması uğruna gösterdiği fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılması ve milli birlik duygusunun pekiştirilmesi de projenin temel hedefleri arasında bulunuyor.

Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinde açılması planlanan merkez, Sarıkamış Harekatı'nın hafızasını yaşatacak, Kars'ın tarih ve kültür turizmine de önemli katkı sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

Hüseyin Demirci Anadolu Ajansı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1914-1915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla inşa edilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi açılışa hazırlanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı coğrafyada tarihi olayları tüm yönleriyle anlatmak, tarih bilinci kazandırmak ve bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan merkez, ziyaretçilere Sarıkamış Harekatı'nın öncesinde ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeleri kronolojik bir anlatımla sunacak.

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