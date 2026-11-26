Gastromasa’nın açılışında Türk mutfağının dünyadaki yeri ve gastronominin geleceği ele alındı. Fuar alanında sektörün önde gelen markaları ürünlerini sergiledi. Şef Ömür Akkor ise Ketebe Yayınları’nın standında İnsanlığın Ortak Sofrası adlı yeni kitabını imzaladı.

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Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü kuran Gastromasa, Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Sözen Group tarafından düzenlenen organizasyon; şefleri, üreticileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Pierre Hermé, Andoni Luis Aduriz, Mauro Uliassi, Bruno Verjus, Pía León ve Franco Pepe gibi dünyaca ünlü şefler programda yer alıyor. İki gün boyunca paneller, konferanslar, canlı pişirme performansları ve yarışmalar düzenlenecek.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, gastronominin ekonomik büyüklüğüyle birçok sektörün önüne geçtiğini ifade etti. Gül, Gastromasa’nın Türkiye’nin tanıtımına ve hizmet ihracatına katkı sağladığını belirtti.

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Gastronomi politikası ilkokuldan başlamalı

Gastromasa Kurucusu Gökmen Sözen, Türk mutfağının dünyaya açılması için daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ticaret, Milli Eğitim, Tarım ve Kültür ve Turizm bakanlıklarının ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Sözen, “İlkokuldan başlamayan bir politikanın gastronomi için hiçbir zaman başarılı olamayacağını açıkça görüyoruz. Acilen bugünden itibaren bu politikayı başlatmamız gerekiyor” dedi.

Türk ürünlerinin dünya mutfaklarında kullanılmasının önemine de değinen Sözen, Gault & Millau ile yeni bir uluslararası açılıma hazırlandıklarını duyurdu.

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Bugünün mutfağını da geliştirmeliyiz

Şef ve gastronomi araştırmacısı Vedat Başaran, Türk şeflerin dünya gastronomisinde giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekti. Geleneksel mutfak mirasının yanı sıra çağdaş Türk mutfağının da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başaran, “Bu geleneksel sofraların yanında artık günümüz Türkiye’sinin de sofralarını, mutfaklarını geliştirmek durumundayız. Çünkü artık mutfakla ekosistem beraber yürümek durumunda” diye konuştu.

Ketebe’den insanlığın beslenme tarihine yolculuk

Gastromasa’da stant açan Ketebe Yayınları, Ömür Akkor ve Çetin Şenkul’un kaleme aldığı İnsanlığın Ortak Sofrası: İnsanlık Ne Yedi, Sofrası Nasıl Değişti? adlı kitabı tanıttı. 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eser, 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze insanlığın beslenme tarihini inceliyor. Kitap, özellikle Anadolu’nun son 12 bin yıllık mutfak kültürüne odaklanıyor.

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Yeni Şafak’a konuşan şef Ömür Akkor, kitabı hazırlarken yaklaşık 100 bin veriden yararlandıklarını ve 4 bini aşkın bilimsel makaleye atıfta bulunduklarını söyledi. Anadolu’nun dünya mutfak kültüründeki önemine değinen Akkor, kitabın Gastromasa’nın bu yılki temasıyla örtüştüğünü belirtti. “Bugün aslında bu kitap bence Gastromasa’nın tam olarak kalbi oluyor” dedi.

Eser, geçmişin yanı sıra geleceğin sofralarına ilişkin öngörüler de sunuyor. Geleneksel ürünlerin yeniden değer kazanacağını ifade eden Akkor, “Teknolojiyle bozulan mutfağın yeniden onarılıp insana tekrar geleceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Türk gastronomisi daha fazla parlayabilir

Metro Türkiye’nin yeni CEO’su Nadir Kadji ise Türk mutfağının zenginliğine ve yerel üreticilerin önemine değindi. Yaklaşık 750 coğrafi işaretli ürün sunduklarını aktaran Kadji, bu ürünleri dünya mutfaklarına taşımak için çalıştıklarını kaydetti.

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Kadji, “Türk gastronomisinin dünya sahnesinde daha da parlamak için gereken her şeye sahip olduğuna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gastromasa, yarın sona erecek.

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