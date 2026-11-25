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İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları’nın yeni dönem kitapları, 25 Kasım’da Eminönü’ndeki Cemile Sultan Restoranı’nda tanıtıldı. Toplantıda kitap yayıncılığına neden yeniden ağırlık verildiği anlatıldı. Tanıtılan eserler arasında İstanbul Fetih Cemiyeti ile ortak hazırlanan “Osmanlı Mimarisi” ansiklopedisi de yer aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, yeni yayın dönemini Yeni Şafak’a anlattı. Kuralay, üniversitenin 2001’de başlayan yayın faaliyetlerinin salgın döneminde yavaşladığını söyledi. Üniversitenin 25. yılında bu çalışmalara yeniden hız verildiğini belirtti. Kuralay, “Şu an itibariyle yedi kitap yayınladık. Bir de ansiklopedi basıyoruz. Şu anda baskıda” dedi.

Osmanlı eserleri şehir şehir kayda geçirildi

“Osmanlı Mimarisi”nin temeli 1960’larda atıldı. Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı coğrafyasındaki yapıları yerinde inceledi. Fotoğraflarını çekti, krokilerini çizdi. Ayverdi’nin araştırmaları, İbrahim Aydın Yüksel’in çalışmalarıyla bir araya getirildi. Osmanlı’nın kuruluşundan Yavuz Sultan Selim döneminin sonuna uzanan mimari miras, şehir adlarına göre alfabetik sırayla düzenlendi.

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İstanbul Fetih Cemiyeti’nden Yüksek Mimar Dr. İbrahim Aydın Yüksel, ilk üç cildin cemiyet tarafından yayımlandığını söyledi. Ardından destek için İstanbul Ticaret Odası’na başvuruldu. Görüşmede dokuz cildin tamamının basılması kararlaştırıldı. Yeni baskı için metinler güncellendi. Yapıların eski fotoğrafları bugünkü hâlleriyle karşılaştırıldı. Esere yeni çizimler ve fotoğraflar da eklendi. Cemiyet temsilcisi, “Bu çalışma bir ansiklopedi olarak düşünülmedi ama ansiklopedi haline geldi” dedi.

Genç okurlar için daha kısa metinler hazırlanacak

Kuralay, yayınlarla akademik bilgiyi daha geniş bir okur kitlesine ulaştırmak istediklerini söyledi. Bunun için üzerinde çalışılan projelerden biri de gençlere yönelik kısa metinler. Kitaplardan seçilecek bölümlerin farklı mecralara uyarlanması planlanıyor.

Dünya literatüründen eserler Türkçeye kazandırılıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, yeni programda çeviri eserlere de yer verildiğini belirtti. Şimşek, “Hint Okyanusu’nda Güç Mücadelesi ve Yeni Dünya Düzeninin İnşası” adlı kitabı örnek gösterdi. Eserde küresel deniz ticareti ve ada devletlerinin bu ticaretteki rolü inceleniyor.

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Toplantıda iki ciltlik “Yükseköğretimde Bilgi Sorunu: Eleştiri ve Teklifler” de tanıtıldı. Üniversitede düzenlenen çalıştaylardan doğan eserde, bilimsel bilginin nasıl üretildiği ve üniversitelerin bu süreçteki rolü tartışılıyor.

Üniversitenin 25 yıllık geçmişi için de özel bir kitap hazırlandı. Kitapta üniversitenin kuruluşu, gelişimi ve akademik çalışmaları anlatılıyor. Yayına hazırlanan eserler arasında “Asya Sularında” ve “Arktik Stratejik Üçgeni” de var. İlki Yemen’den Yokohama’ya uzanan deniz yollarını, ikincisi ise Arktik’te ABD, Çin ve Rusya arasındaki rekabeti ele alıyor.

2027’de 24 kitap hedefleniyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları Yayın Müdürü Halil İbrahim Bilici, yayın programının üç başlık etrafında hazırlandığını söyledi. Ticaret, teknoloji ve tefekkürün birbiriyle ilişkili alanlar olarak ele alındığını belirtti. Bu yaklaşımı iş dünyası açısından ele alan “Ticaret, Teknoloji ve Tefekkür Ekosistemi” adlı kitap, daha önce İstanbul Ticaret Kongresi’nde tanıtılmıştı.

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Bilici, 2027’de 24 kitap yayımlamayı hedeflediklerini açıkladı. Gelecek yıl teknoloji konulu eserlere ağırlık verilecek. Özellikle yapay zekânın toplum üzerindeki etkileri ve doğurduğu etik sorunlar ele alınacak.

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