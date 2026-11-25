"ŞİDDETİN FARKLI BİÇİMLERDE VARLIĞINI SÜRDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLATMAK İSTİYORUZ"





Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören, etkinlikle ilgili, "Polyksena Lahdi, kadına yönelik şiddetin anlatıldığı en eski ve en anıtsal eserlerden biri. Bu nedenle bugün, 25 Kasım'da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Polyksena Lahdi'ni 10 dakikalığına siyah bir örtüyle kapattık. Lahde ismini veren Polyksena, Troya Kralı Priamos'un en küçük kızıdır. Troya Savaşı'ndan sonra, Akhilleus'un oğlu Neoptolemos tarafından Akhilleus'un mezarı başında kurban edilir. Siyah örtüyle geçmişte yaşanan şiddetin bugün de farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. Örtünün üzerine bıraktığımız beyaz gül ise umudu ve yaşamı simgeliyor. Polyksena'nın hikayesi binlerce yıl öncesine ait olsa da bugün hala güncelliğini koruyan toplumsal bir yaranın simgesi" ifadelerini kullandı.