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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin el-Salih ile iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldı.

Yılmaz, Salih ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiyi ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda verdi.

Ortak projeler için mutabık kalındı

Görüşmede ortak tarihi ve kültürel mirasın korunması için atılabilecek adımların ele alındığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

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"Geniş bir yelpazedeki zengin kültür mirasımızın, iki kardeş ülkenin beşeri ilişkilerindeki ve geleceğindeki öneminin bilinciyle, ortak projeler geliştirmemiz hususunda mutabık kaldık."

Yılmaz, Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi kültür alanında da Suriye ile işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

Büyükelçi Yılmaz, dün de Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basil Abdulhannan ve İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel ile görüşmüştü.

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