Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdi.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin halkının ulusal haklarına verdikleri kararlı desteği Şi ve Putin yineledi.

Şi'den iki devletli çözüm vurgusu

Filistin meselesinin Orta Doğu sorunlarının merkezinde yer aldığını söyleyen Şi, mesajında ülkesinin Filistin halkının meşru ulusal haklarına yönelik kararlı desteğini yineledi.

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Şi, bölgedeki mevcut gerilimlerin uluslararası toplumun dikkatini bu meseleden uzaklaştırmaması gerektiğini söyleyerek "iki devletli çözümün korunması ve Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini" vurguladı.

Şi'den Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı

Batı Şeria'nın yönetiminin ve Gazze Şeridi'nin savaş sonrası yeniden imarının "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesi temelinde yürütülmesi gerektiğini belirten Şi, Filistin halkının ulusal haklarına ülkesinin kararlı desteğini tekrarladı.

Şi, Filistin topraklarının gasbedilmesini veya Filistin halkının haklarının ihlal edilmesini amaçlayan her türlü girişime karşı olduklarını söyledi. Uluslararası topluma da Filistin'e yönelik taahhütlerini somut adımlara dönüştürme ve Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması için çalışma çağrısında bulundu.

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Çin'in, uluslararası hukuka dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm için barıştan yana ülkelerle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Rusya'dan bağımsız ve birleşik Filistin Devleti'nin kurulmasına destek

Abbas'a gönderdiği mesajda Putin, Rusya'nın Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarını, özellikle bağımsız ve birleşik bir devlet kurma hedefini desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Putin, Orta Doğu'da kapsamlı ve adil bir çözümün sağlanmasına katkıda bulunmaya bağlı olduklarını söyledi, bu çözümün uluslararası alanda kabul görmüş hukuki çerçevelere dayanması gerektiğini ifade etti.

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Putin, diyalog ve ortak çalışmaları Rusya ile Filistin arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için sürdüreceklerini dile getirerek bunun iki halkın yararına olmasını ve bölgedeki güvenlik ile istikrara katkı sağlamasını temenni etti.

Mahmud Abbas'a sağlık ve başarı, Filistin halkına ise barış, esenlik ve refah dileklerini ayrıca Putin iletti.

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