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Filistin'e verdiği açık destekle bilinen Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çeken "Where's our love" isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Sosyal medya hesabından yeni çalışmasına ilişkin paylaşımda bulunan sanatçı, eserinin hem Gazze'deki insani yıkıma ses olduğunu hem de küresel adaletsizliklere karşı bir duruş sergilediğini vurguladı.

TÜM GELİR HİND RECEB'İN ANNESİNİN KURDUĞU FONA AKTARILACAK

Macklemore, yeni şarkısından elde edilecek gelirlerin tamamının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Hind Receb'in annesi Vesam Hamada tarafından kurulan "The Mother of Hind Fund" adlı insani yardım fonuna bağışlanacağını duyurdu.

Gazze'deki annelere ve çocuklara destek amacıyla kurulan fona dikkat çeken Macklemore, şarkısında harabeye dönen kentlerin ve hayattan koparılan Filistinlilerin hikayesini işleyerek "Özgür Filistin" çağrısında bulundu. Sanatçı ayrıca eserinde, uluslararası toplumun Filistin'in yanı sıra Sudan, Kongo ve Haiti'de yaşanan krizlere sessiz kalmasını ve ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını da sert sözlerle eleştirdi.

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ED SHEERAN TURNESİNDEN ÇIKARILMASINA ŞARKI SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

Macklemore, şarkısında Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmasına da göndermede bulundu. Turne kadrosundan çıkarılmasının arkasında, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkan İsrail yanlısı ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaşanan sansür ve baskılara tepkisini şarkı sözlerine taşıyan Macklemore, şu ifadeleri kullandı:

"Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar."

"HIND'S HALL 2" GELİRLERİNİ DE UNRWA'YA BAĞIŞLAMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023 yılından bu yana Filistin halkıyla dayanışmasını her platformda sürdüren Macklemore, daha önce yayımladığı "Hind's Hall" ve Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkılarıyla da geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü rapçi, "Hind's Hall 2" parçasından elde edilen gelirlerin tamamını Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

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