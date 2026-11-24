Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'da, Necran ve Suleyil bölgelerinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.
Halk, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla bilgilendirildi; cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.
Halka sakin kalma çağrısı yapıldı
Ülkenin güneyindeki Necran ve Suleyil bölgelerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı açıklamada belirtildi.
Açıklamada halka sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri çağrısı yapılırken, söz konusu tehlikenin kaynağı ve niteliği hakkında bilgi verilmedi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, sistemin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada bölgelerdeki "tehlikenin geçtiğini" duyurdu.
Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı
Yemen'de kriz, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da bu gelişmeler üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı Yemen'de, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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