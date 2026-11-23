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2024 yerel seçimlerinde 14 büyükşehir belediyesini kazanan CHP'de, seçimin ardından yaşanan siyasi ayrışma dikkat çekici boyuta ulaştı. Dönemin genel başkanı Özgür Özel'in başarı olarak nitelendirdiği seçim sonuçlarının üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçerken, o dönem CHP listelerinden seçilen büyükşehir belediye başkanlarının önemli bölümü mevcut yönetimle yollarını ayırdı.

Özgür Özel'in belediye başkanlarına yönelik hakaret içerikli mesajları, parti içindeki güç mücadeleleri ve yerel yönetimlerden gelen taleplerin karşılıksız kaldığı yönündeki eleştiriler, kopuş sürecinin öne çıkan nedenleri arasında gösterildi.

Özel ve yönetiminin desteğiyle aday gösterilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması, parti içindeki ayrışmanın en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu cephesinde buluştular

CHP'de yaşanan ayrışma yalnızca iktidar partisine geçişlerle sınırlı kalmadı. 2024 seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Özel yönetiminden uzaklaşarak Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyi tercih etti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise parti üyeliği askıya alınmasına rağmen CHP çatısı altında kalmayı sürdürüyor.

14 başkandan sadece 3'ü Yeni Parti'de

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bağımsız hareket etmelerine rağmen Yeni Parti'ye katılma yönünde henüz bir adım atmadı.

2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı seçilen isimlerden bugün Yeni Parti saflarında bulunanların sayısı ise yalnızca üçte kaldı. Tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti'de yer alan isimler oldu.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek ise geçen yıl hayatını kaybetti.

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