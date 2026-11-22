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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Gürlek, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmalarda 632 şüphelinin bulunduğunu açıkladı.

91 şirkete kayyum atandı

Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Ayrıca 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konuldu ve banka hesapları donduruldu.

Kayyum atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ait 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi. Bunun yanı sıra 307 şirketin ortaklık payına da el konuldu.

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9 ülkeye uzanan varlık dondurma işlemi

Gürlek, şüpheliler tarafından yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen varlıklara ilişkin de bilgi verdi. Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlığın dondurulduğunu belirten Gürlek, söz konusu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildi

Soruşturmalardaki gönüllü iade ve geri kazanım sürecine ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.

Gürlek, paylaşımında suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarının farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktarılması yoluyla adaletten kaçırılamayacağını vurguladı. Vatandaşların alın terinin korunması, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşması ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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