Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde diplomasi alanındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Son beş ayda üçü ülkemizde, biri Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye’nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Ankara’daki NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yine Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya’daki COP31, Cumhurbaşkanımızın yoğun lider diplomasisine sahne oldu. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız, çok sayıda devlet ve hükûmet başkanıyla, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel gelişmelere, barış girişimlerinden farklı alanlarda iş birliklerine kadar pek çok kritik konuda önemli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları, “Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi” belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuyoruz. 🇹🇷