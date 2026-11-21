Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’e yaptığı özel açıklamalarda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi.
Özel’in siyasi tutumunu ve söylemlerini hedef alan Bahçeli, CHP’nin bölündüğünü ifade ederek Türkiye’nin bölünmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Bahçeli, Özgür Özel’e yönelik eleştirisinde, “Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz” ifadelerini kullandı.
“Ergen devrimciliği Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaz”
Özel’in siyaset tarzına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bahçeli, devlet adabından ve toplumun gerçekliklerinden kopuk bir siyaset yürütüldüğünü belirtti.
“Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz.”
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