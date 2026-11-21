Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağa ile Ankara'da bir araya geldi ve Kerkük sahalarındaki iş birliğini görüştü.

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Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

İş birliği imkanları değerlendirildi

Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, milli enerji şirketimiz Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde hayata geçirilebilecek yeni iş birliği imkanlarını, bölgesel ölçekteki stratejik ortaklıklarımızı ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirdik. Türkiye ve Irak arasındaki güçlü ilişkilerin enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda daha da derinleşmesinin, bölgemizin kalkınmasına, refahına ve istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkesiyle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağa ile tokalaşarak Kerkük sahalarındaki iş birliği imkanlarını görüştü.

DHA Alparslan Bayraktar ile Irak Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağa, Kerkük sahalarındaki iş birliği imkanlarını görüştü.

DHA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük sahalarındaki iş birliği imkanlarının görüşüldüğü Türkiye Petrolleri'nin TP'li Osman Gazi yüzer üretim platformu maketini inceliyor.

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