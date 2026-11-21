Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.
İş birliği imkanları değerlendirildi
Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, milli enerji şirketimiz Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde hayata geçirilebilecek yeni iş birliği imkanlarını, bölgesel ölçekteki stratejik ortaklıklarımızı ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirdik. Türkiye ve Irak arasındaki güçlü ilişkilerin enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda daha da derinleşmesinin, bölgemizin kalkınmasına, refahına ve istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkesiyle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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