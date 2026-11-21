Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gazi Orhanbey Camii'nin imam odasındaki 6 bin TL ile cep telefonunu çalan, kendi cep telefonunu ise olay yerinde unutan şüpheli Y.K. (29), adliyeye sevk edildi.
Muradiye Mahallesi İbrahim Önal Caddesi'ndeki camiye dün saat 03.30 sıralarında giren şüpheli, imamın odasındaki camiye ait 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu alarak kaçtı.
Güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da parçalayan şüpheli, kendi cep telefonunu odada unuttu.
Sabah namazı için gelen imamın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri camiye sevk edildi.
Polis, imam odasında yaptığı incelemede cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu ve bu telefondan parmak izi aldı.
Şüphelinin İstanbul'dan geldiği belirlendi
Telefondaki parmak izi, imam odasından alınan parmak izleriyle karşılaştırıldı.
Cami ve çevresindeki kameralarda yapılan incelemede ise şüphelinin İstanbul'dan geldiği ve başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Y.K. olduğu belirlendi.
Şüpheli, gizlendiği Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın depo kısmında gözaltına alındı.
Paralar gece kulübünde harcandı
Y.K.'nın hırsızlık olayının ardından bir eğlence mekanına gittiği, çaldığı paralarla burada bir süre eğlendikten sonra ayrılırken mekandakilere yakınlarda gece kulübü olup olmadığını sorduğu öğrenildi.
Eğlence mekanının ardından gece kulübüne giden Y.K.'nın paraları burada harcadığı belirlendi.
Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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