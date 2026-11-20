Lodosun etkisiyle BUDO ve İDO'nun birçok deniz otobüsü seferinin iptal edildiği Bursa'da, limanda bağlı duran BUDO deniz otobüsleri ve Bursa sahil şeridi.

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Bursa'da deniz ulaşımı, Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodosun etkisi altında kaldı.

BUDO ve İDO'nun birçok deniz otobüsü seferi, saatteki hızı 74 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Seferler karşılıklı iptal edildi

Dün gece kentte başlayan lodos, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Özellikle deniz seferlerini olumsuz yönde etkileyen lodosun saatteki hızı 74 kilometreye kadar ulaştı.

BUDO'nun bugün 07.00 ile 15.30 saatleri arasında yapacağı 10 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. İDO'da ise gün içinde Bursa'dan İstanbul'a yapılacak 3 sefer ile İstanbul'dan Bursa'ya gelecek 1 sefer iptal edildi.

Vatandaşlar, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı Bursa Valiliği tarafından uyarıldı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Osmangazi ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreye kadar çıkan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini açıkladı.

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DHA Lodosun etkisiyle Bursa'da BUDO deniz otobüsleri iskelede bağlı bekledi; BUDO ve İDO'nun birçok seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

DHA Lodosun etkisini sürdürdüğü Bursa'da, BUDO ve İDO'nun birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi; sahil yolunda yürüyen vatandaşlar ve #BURSA yazısı görülüyor.

DHA Saatteki hızı 74 kilometreye çıkan lodos, Bursa'da deniz seferlerini aksatırken kent merkezinde ağaçlar sert esintiyle sallandı.

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