Bursa'da deniz ulaşımı, Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodosun etkisi altında kaldı.
BUDO ve İDO'nun birçok deniz otobüsü seferi, saatteki hızı 74 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Seferler karşılıklı iptal edildi
Dün gece kentte başlayan lodos, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Özellikle deniz seferlerini olumsuz yönde etkileyen lodosun saatteki hızı 74 kilometreye kadar ulaştı.
BUDO'nun bugün 07.00 ile 15.30 saatleri arasında yapacağı 10 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. İDO'da ise gün içinde Bursa'dan İstanbul'a yapılacak 3 sefer ile İstanbul'dan Bursa'ya gelecek 1 sefer iptal edildi.
Vatandaşlar, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı Bursa Valiliği tarafından uyarıldı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Osmangazi ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreye kadar çıkan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini açıkladı.
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