Bursa'da bir camiye giren hırsız, imamın odasını dağıttıktan sonra camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çaldı.
Güvenlik kameralarının kayıt cihazını da parçalayan şüpheli, olay yerinde kendi cep telefonunu unuttu.
Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde yaşandı.
Odasının dağınık olduğunu fark eden imam, sabah namazı için camiye geldiğinde durumu polis ekiplerine bildirdi.
Yapılan ihbarın ardından Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri camiye sevk edildi.
Kayıt cihazı parçalandı
Polis ekiplerinin incelemesinde hırsızlığın saat 03.00 sıralarında yapıldığı belirlendi.
Şüpheli ya da şüphelilerin camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladığı, camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Odada başka bir telefon bulundu
İmamın odasında çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu.
Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilere ait olduğu değerlendirilen telefonda parmak izi incelemesi yapıldı.
Öğrenildiğine göre, telefondan elde edilecek parmak izleri imamın odasından alınan izlerle karşılaştırılacak.
Olayla ilgili polis tahkikatı sürüyor.
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