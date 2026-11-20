Orhangazi'deki Gazi Orhanbey Camii'nde imamın odasını dağıtan şüpheli, olay yerine ait olduğu değerlendirilen cep telefonunu bıraktı; olay yeri inceleme ekipleri odada çalıştı.

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Bursa'da bir camiye giren hırsız, imamın odasını dağıttıktan sonra camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çaldı.

Güvenlik kameralarının kayıt cihazını da parçalayan şüpheli, olay yerinde kendi cep telefonunu unuttu.

Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde yaşandı.

Odasının dağınık olduğunu fark eden imam, sabah namazı için camiye geldiğinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

IHA Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii'nin minareleri, hırsızlığın yaşandığı camide polis incelemesi sürerken

Yapılan ihbarın ardından Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri camiye sevk edildi.

Kayıt cihazı parçalandı

Polis ekiplerinin incelemesinde hırsızlığın saat 03.00 sıralarında yapıldığı belirlendi.

IHA Orhangazi'deki Gazi Orhanbey Camii'nde hırsızlık yapan şüphelinin, kayıt cihazını parçaladıktan sonra imamın odasında unuttuğu cep telefonu incelemeye alındı.

Şüpheli ya da şüphelilerin camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladığı, camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

IHA Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii'nde imamın odasını dağıtıp telefonu çalan hırsızın olay yerinde bıraktığı cep telefonu polis ekiplerince inceleniyor

Odada başka bir telefon bulundu

İmamın odasında çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilere ait olduğu değerlendirilen telefonda parmak izi incelemesi yapıldı.

IHA Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii'nde imamın odası dağıtıldı; şüpheli çaldığı para ve telefonun yanı sıra olay yerinde kendi cep telefonunu da unuttu.

Öğrenildiğine göre, telefondan elde edilecek parmak izleri imamın odasından alınan izlerle karşılaştırılacak.

Olayla ilgili polis tahkikatı sürüyor.

IHA Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii'nin imam odasında dağınıklık oluştu; şüphelinin olay yerinde unuttuğu cep telefonu polis incelemesinde

IHA Orhangazi'deki Gazi Orhanbey Camii'nde imamın odasını didik didik arayan olay yeri inceleme ekipleri, hırsızlık sonrası delil toplarken

IHA Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii'nin tabelası; hırsız imamın odasını dağıtıp camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın telefonunu çaldı, kendi telefonunu olay yerinde unuttu.

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