Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Hangi seferler iptal edildi?
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Kasım'da saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.
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