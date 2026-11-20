Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından, debisi yükselen dere üzerindeki beton köprü çöktü.
Kulp-Muş karayolunun 16'ncı kilometresinde de yol çöktü ve çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kulp Belediyesi'nden açıklama
Kulp Belediyesi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışlardan dolayı Kulp-Muş yolunun 16’ncı kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle yol Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Belediye yönetiminin Karayolları ekipleriyle iletişim içerisinde olduğu, çöken yolda gerekli çalışmaların yapılıp yolun kısa sürede tekrar ulaşıma açılacağı bilgisinin verildiği belirtildi.
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