Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Şükürlü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Özbek'in (24) olay yerinde hayatını kaybettiği, B.B.'nin (22) ise ağır yaralandığı belirlendi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi de morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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