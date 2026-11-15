"BUNLARIN DAĞILMASINI İSTEMİYORUM"





Medyelioğulları, "Satış yapmadığım için biriken bu taşlarımla, eserlerle bir müze açmayı düşünüyorum. Bunların dağılmasını istemiyorum. Umarım öyle bir imkan olur. Bunları hem sergileme şansımız olur hem de orada meraklı, öğrenmek isteyen gençlere eğitim amaçlı kurslar vermiş oluruz. Bu işi yaygınlaştırmış oluruz en azından. Başlangıcım, Diyarbakır ile ilgili motifler, minyatürler ile oldu. Ondan sonra farklı şeyler yapmaya başladım. Heykelcikler, hat yazıları, süs havuzları, çok farklı şeyler. Son aşamada zincir yapmıştım taştan. 3 halkalı bir zincir. Taşın son sınırı bana göre oydu. Onu da çok şükür kırmadan çıkarttım. Artık bu işi gençlere bırakmak istiyorum. Arkadaşlarıma, gençlere de güveniyorum. Bu işi sürdüreceklerine de inanıyorum. Umarım bu iş yaygınlaşır. Diyarbakır'da, her ilin kendine özgü bir şeyi var gittiğiniz zaman. Hediyelik eşyalar şunlar, bunlar olur. Diyarbakır'da da gelen yerli veya yabancı turistler yapılan bu şeyleri alırlar, satılır. Gençlere bir gelir kapısı olur. Olacak inşallah" diye konuştu.