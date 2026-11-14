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Uluslararası Ankara Caz Festivali 30. yılında 5 ülkeden konuk sanatçıyı ağırlayacak

11:19, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 16-30 Kasım'da 5 ülkeden konuk sanatçıların katılımıyla başkentte müzikseverleri buluşturacak.

Caz Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali, "Caz Evrenseldir" temasıyla 16-30 Kasım'da başkentin farklı sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Ankara Caz Festivali, 16-30 Kasım'da 5 ülkeden konuk sanatçıyı başkentin farklı sahnelerinde müzikseverlerle buluşturacak. Festivalin teması "Caz Evrenseldir".

Caz Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen organizasyon, 30. yıla özel konserlerin yanı sıra atölye çalışmalarına, genç müzisyenlere yönelik etkinliklere ve ödül törenine ev sahipliği yapacak.

Açılış, 16 Kasım'daki 30. yıl ödül töreninin ardından gerçekleşecek. Törenin ardından Türkiye'de ilk kez sahne alacak caz davulcusu ve sinema yapımcısı Richard Baratta konser verecek.

Festival 30 yılı geride bıraktı

Festival Koordinatörü Selin Gonca, yaptığı açıklamada 1995'te kurulan Caz Derneği'nin, Türk caz müzisyenlerine ulusal ve uluslararası alanda kendilerini gösterebilecekleri bir platform oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Festivalin geride bıraktığı 30 yılı değerlendiren Gonca, "Bizim için önemli olan festivalimizin sürdürülebilir olmasıydı. Bunu başardığımız için gerçekten mutlu ve gururluyuz." dedi.

Caz müziğinin Türkiye'deki gelişimine değinen Gonca, şöyle konuştu:

"İlk başta bu kadar bilinen bir müzik türü değildi caz. Artık kendi ülkemizdeki okullarda da caz bölümleri açıldı. Hem Türkiye'deki öğrencilerin yurt dışına gitmesi, orada okuma imkanı bulması hem de ülkemizde üniversitelerde bölümlerin açılmasından dolayı oldukça mutluyuz. Bizlerden sonra da neredeyse her şehirde caz festivalleri gerçekleştiriliyor. Evrensel bir müzik caz müziği ve bundan dolayı gerçekten oldukça mutluyuz."

Bu yılki temayı da aynı anlayışla belirlediklerini anlatan Gonca, "Caz dünya müziğidir. Herkesin, her yaştan insanın dinleyebileceği, gerçekten çok farklı dokunuşlar sağlayabilecek bir müzik. O yüzden biz de bu sene festivalimizde tema olarak 'Caz Evrenseldir'i kullandık." diye konuştu.

Açılışta ABD'den Richard Baratta Quartet sahne alacak

Programda uluslararası alanda tanınan isimlerin yanı sıra Türkiye'den önemli caz müzisyenleri de yer alıyor. Gonca, açılış konserinde ABD'den Richard Baratta Quartet'i ağırlayacaklarını söyledi. Baratta'nın sinema sektöründe de önemli çalışmalara imza attığını anlatan Gonca, sanatçının Türkiye'deki ilk performansını festival kapsamında sergileyeceğini kaydetti.

Hollanda Büyükelçiliğinin desteğiyle Harmen Fraanje, Institut Français'nin desteğiyle Jean-Baptiste Hardy Quartet ve Polonya'dan Jakub Mizeracki de festivalde sahne alacak. ABD'den caz vokalisti Deborah Davis ile İlhan Erşahin de başkente gelecek.

Türk caz müziğinin önemli temsilcilerinden Neşet Ruacan, Ferit Odman, Kerem Görsev, Dilek Sert Erdoğan ve Sibel Köse de programda bulunuyor. Gonca, "15 gün boyunca gerçekten dolu dolu bir takvim hazırladık. Bütün Ankaralılar müziğe ve caza doyacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Konserlerin yanında caz müziğini farklı yönleriyle ele alan etkinlikler de düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesinde görev yapan Berk Kurdoğlu, caz müziğinin nasıl dinlenebileceğine ilişkin bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

Festivalde ilk kez genç sahne kurulacak

Gonca'ya göre festival, 30. yılında genç müzisyenlere yönelik yeni bir uygulamaya geçiyor. Caz müziğine ilgi duyan gençlerin sahne deneyimi kazanmasını önemsediklerini söyleyen Gonca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene festivalde bir ilk yapıp genç sahne kuruyoruz. Burada birçok grup sahne alacak. Hepsi genç yetenekler. Onlarla ilgili bir platform oluşturduğumuz için de oldukça mutluyuz."

Genç müzisyenlere yönelik etkinlikler kapsamında Tevfik Fikret Okulları öğrencilerinin oluşturduğu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası da sahnede olacak. Gonca, lise öğrencilerini festival programına dahil etmekten gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

9 Öğrenciye burs imkanı sağlandı

Gonca, Caz Derneği'nin gençlerin müzik eğitimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları da anlattı. "Caz Derneği bu yıl hem kendi bursiyerleri hem de katkı sağlayan diğer kişilerle birlikte toplam 9 öğrenciye hem yurt dışında hem de yurt içinde burs imkanı sağladı. Bu sene en büyük mutluluğumuz bu." diye konuştu.

Polonya Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenecek Janusz Szprot Anma Konseri de bu yıl özel bir anlam taşıyor. İlk kez verilecek bursla bir öğrenci Polonya'ya giderek ülkenin caz müziği üzerine araştırma yapabilecek. Konserde caz vokalisti Sibel Köse sahne alacak. Gonca, Polonya Büyükelçiliğinin uzun yıllardır festivale katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin konserlere katılımını artırmak için indirimli ve ücretsiz bilet imkanları da sunuluyor. Gonca, şöyle devam etti:

"Katılmak isteyen bütün okullardan, öğrencilerden açık çağrıyla başvuru alıyoruz. Öğrencilere özel bir indirim kodu tanımlayabiliyoruz. Askıda bilet imkanımız da olabiliyor. Müsaitlik durumumuza göre bize başvuru yaptıkları, iletişime geçtikleri zaman festivale gelip konseri deneyimlemelerine katkı sağlıyoruz."

Festivalin 30 yıllık destekçilerine özel ödül

Açılışta yapılacak ödül töreni bu yıl farklı bir kapsamda gerçekleşecek. Gonca, "Bu sene 30 yıldır festivalimize desteğini esirgemeden sağlayan kişilere özel ödüllerimiz olacak. 16 Kasım'da bu ödül törenini gerçekleştireceğiz. Arkasından da konsere geçeceğiz." diye konuştu.

Festivalin uzun yıllardır sürmesinde kamu kurumları, büyükelçilikler, belediyeler ve çeşitli kuruluşlar önemli rol üstlendi. Gonca, organizasyonun ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

Gonca, "Bunu tek başımıza gerçekleştirmiş olmamız mümkün değil. Özellikle çok fazla kurum ve kuruluşun yıllardır yaptığı desteklerle festival gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl festivalimize destek veriyor. Birçok kurum, kuruluş, elçilikler, belediyeler, bunların destekleriyle birlikte aslında imece usulü yapılan bir festival. Herkesin desteği çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Gonca'dan müzikseverlere program önerisi

Gonca, müzikseverlere festival programına ilişkin önerilerde de bulundu. Özellikle Türkiye'ye ilk kez gelecek veya ülkede sınırlı sayıda konser vermiş uluslararası sanatçıların performanslarına dikkati çekti.

Gonca, "Açılış konserimizdeki Richard Baratta'nın konseri bence çok özel. Gelmelerini tavsiye ederim. Yine Hollanda'dan, Fransa'dan, Polonya'dan gelecek misafirlerimizin konserleri çok iyi olacak. Ama Türkiye'de de çok bilinen Kerem Görsev, Ferit Odman, Dilek Sert Erdoğan, Sibel Köse gibi sanatçılarımızın konserleri de çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Festival, Ankara'nın farklı noktalarında ve çeşitli kapasitelere sahip mekanlarda gerçekleştirilecek. Gonca, izlemek istedikleri konserleri belirleyen müzikseverlere biletlerini erken temin etmelerini önerdi.

Festival programına ve bilet bilgilerine "cazdernegi.org" internet adresinden ulaşılabilecek.

Başlıklar :uluslararası ankara caz festivalicaz derneğiselin goncarichard baratta
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Uluslararası Ankara Caz Festivali 30. yılında 5 ülkeden konuk sanatçıyı ağırlayacak
30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 16-30 Kasım'da 5 ülkeden konuk sanatçıların katılımıyla başkentte müzikseverleri buluşturacak.
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