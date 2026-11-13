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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava bekleniyor

16:03, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 16:20, 13/11/2026, Cuma
AA
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Kız Kulesi önünde yağmur altında şemsiyeli yayalar ve Türkiye haritalı bulutlar; hafta sonu yağış uyarısıyla ilgili görsel.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Pazar günü Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu yağışları ve rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Giresun, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Pazar günü yağış ve kar

Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın kıyıları, Malatya, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi ve salı tahminleri

Pazartesi günü havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Siirt'te yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bitlis ve Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis öngörülüyor.

Salı günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Çarşamba ve sonrası

Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Konya ve Ankara'nın batısı, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembeden itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.


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Başlıklar :hafta sonu hava durumumeteoroloji genel müdürlüğütürkiyede yağışkuvvetli yağış
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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava bekleniyor
Kız Kulesi önünde yağmur altında şemsiyeli yayalar ve Türkiye haritalı bulutlar; hafta sonu yağış uyarısıyla ilgili görsel.
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