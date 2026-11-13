İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Saat verildi 12 noktaya giriş yasaklandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu ve 39 kaymakamlık olası olumsuzluklara karşı bilgilendirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım 2026 saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştı. İlgili kurumların gelen ihbarların tamamına müdahale ettiği belirtildi.

KORU VE ORMANLAR ZİYARETE KAPATILDI

Valilik, fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak amacıyla mega kentteki birçok alanı geçici olarak ziyarete kapattı. Alınan karar doğrultusunda Emirgan ve Yıldız korularının yanı sıra Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hıdiv Kasrı ve Beykoz korularına da girişler durduruldu. Ayrıca Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı da geçici olarak ziyarete kapatılan yeşil alanlar arasında yer aldı.

BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları şehir içi deniz ve hava yolu ulaşımını da etkiledi. Saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu. Şehir Hatları tarafından yapılan düzenlemeyle ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer hatlarındaki seferler iptal edildi.

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