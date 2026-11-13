İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

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Lodosun etkisi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, Yedikule Sahili'nde denizde metrelerce yükseklikte dalgaların oluşmasına neden oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam başlayan lodos fırtınası, sabah saatlerinde daha da etkili hale geldi. Sahile her gün gelen vatandaşlar, yürüyüş sırasında zor anlar yaşadı.

Sahildeki dalgalar

Kayalıklara çarpan dalgaların oluşturduğu manzara, sahilde bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kimi vatandaşlar fotoğraf çekerken kimileri sahilde yürüyüş yaptı.

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Lodos fırtınasının taşıdığı yosun ve kum, kayalıkları aşarak sahile taşındı.

DHA

DHA