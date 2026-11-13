Son irtibatları mercek altında

Fon soruşturmasında adı geçen ve Çekmeköy’de aracında intihar ettiği öne sürülen iş insanı Ali Emre Ballı’nın şüpheli ölümü mercek altına alındı. Ballı’nın ölmeden önce irtibat kurduğu isimler araştırılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’nın mal varlığına tedbir konulmuş, bir süre sonra ise bu tedbir kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ballı, 7 Ekim’de Çekmeköy Sırapınar Mahallesi’nde aracında ölü bulunmuştu. Başından silahla vurulmuş hâlde bulunan Ballı’nın intihar etmiş olabileceği öne sürülse de olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

BAZ KAYITLARI İSTENDİ

46 yaşındaki Ballı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan Ballı’nın otopsi raporunu istedi. Ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan Ballı’nın ölmeden önceki son 3 günde kimlerle telefon görüşmesi yaptığı ve kimlerle mesajlaştığına ilişkin kayıtlar ile baz kayıtları talep edildi. Ballı’nın ölümünden bir gün önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gittiği iddia edilmişti.

Reklam Reklam

1 GÜN ÖNCE BDDK’DAYDI

BDDK Başkanlığı görevinden ayrılan Şahap Kavcıoğlu da görüşmeyi doğrulamıştı. Kavcıoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “‘Tahvil ödemesi vardı. Biri hazır,’ dedi. Bir iki bankanın da adını verdi. “Kredi çalışması bugün biten bankalar için hazırlık yapıyoruz. Sorun yok, hallediyoruz,’ dedi.”

Reklam Reklam

Gündem

'Fon'da 3 kişiye daha tutuklama

Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli daha tutuklandı

Gündem

Fon soruşturmasında üç kişiye tutuklama talebi: Aralarında kritik isimler var