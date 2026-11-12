Türkiye'den kritik 'nükleer enerji' hamlesi: CANDU reaktörleri için imzalar atıldı

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRealis arasında kritik mühendislik ve fizibilite anlaşması imzalandı.

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Türkiye'nin enerji çeşitliliğini artırma ve arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda nükleer alandaki uluslararası iş birlikleri hız kazandı. Kanada'nın köklü mühendislik ve nükleer teknoloji firması AtkinsRealis ile gerçekleştirilen bu yeni ortaklık, gelecekteki olası santral projeleri için teknik altyapının temelini oluşturacak.

İmzalanan anlaşma kapsamında, CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye'deki koşullara uyarlanabilirliği, maliyet analizleri, yerleştirme potansiyeli ve teknik detayları kapsamlı bir şekilde incelenecek. Ön tasarım mühendisliği çalışmalarıyla birlikte, santralin güvenilirlik, verimlilik ve yerlilik oranları detaylı raporlarla mercek altına alınacak.

CANDU REAKTÖR TEKNOLOJİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kanada tasarımı olan CANDU (CANada Deuterium Uranium) reaktörleri, zenginleştirilmiş uranyum zorunluluğu olmaksızın doğal uranyum ile çalışabilmesi ve ağır su (deteryum oksit) moderatör kullanmasıyla öne çıkıyor.

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Bu teknoloji, reaktör çalışır durumdayken yakıt ikmali yapılabilmesine olanak tanıyarak yüksek kapasite faktörü ve enerji üretiminde kesintisiz süreklilik avantajı sunuyor.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM

Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere enerji portföyünü genişletmeyi hedefleyen Türkiye, farklı teknoloji sağlayıcılarıyla yürüttüğü bu tür fizibilite çalışmalarıyla nükleer alandaki insan kaynağını ve teknolojik kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Fizibilite sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler doğrultusunda projenin gelecek aşamalarına ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

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