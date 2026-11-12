Nükleer enerjinin bir sonraki sınavı: İklim direnci

Prof. Dr. Erol Kam - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı

İklim değişikliğiyle mücadele için inşa ettiğimiz altyapının, bu değişikliğe karşı da dayanıklı olması gerekir. Fransa’nın bu yaz yaşadığı deneyim bu zorluğu gündeme getirdi. Nehirlerin sıcaklığı yükseldi, tesis soğutma koşulları kötüleşti. Bazı nükleer reaktörler üretimlerini azaltmak zorunda kaldı ya da tamamen durdurdu.

Bu olay yalnızca nükleer endüstriyi ilgilendirmekle kalmamalı, daha geniş bir alanda dikkate alınmalıdır. Değişen bir iklimde temiz elektrik üretmek ve bunu güvenilir bir şekilde dağıtmak, birbirinden ayrı başarılardır. Enerji politikası her ikisini de hesaba katmak zorundadır.

Nehir sıcaklıkları çevresel sınırlara yaklaştığında, bir nükleer santral sucul yaşamı korumak için üretimini azaltmak ya da faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalır. Bu karar, reaktörün güvensiz hale geldiği anlamına gelmez. Durum, farklı bir kısıtı ortaya koyar. Çevredeki ekosistem, izin verilen sınırlar içinde ek ısıyı artık ememez. Santral güvenli bir şekilde kapatılabilir ancak elektrik sistemi kaybedilen üretimi yine de telafi etmek zorundadır.

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GÜVENİLİR ÜRETİM REAKTÖR BİNASININ DIŞINDAKİ KOŞULLARA DA BAĞLIDIR

Bir nükleer santral, temelde bir ısı motorudur. Reaktörde üretilen ısının bir kısmı elektriğe dönüşür, geri kalanı ise genellikle su veya hava aracılığıyla çevreye aktarılmak zorundadır. Bu soğutma ortamı ısındıkça, santralin verimliliği düşer. Aynı miktardaki ısı ile daha az elektrik üretebilir. Enerjiyi uranyum madeni sağlar ancak güvenilir üretim, reaktör binasının dışındaki koşullara da bağlıdır.

Sıcak hava dalgaları, elektrikli ekipmanlar ve yardımcı sistemler üzerinde ek bir baskı oluşturur. Çevresel sınırlamalar ise başka bir kısıt getirir. Santraller, nehirlere ve denizlere saldıkları ısıya ilişkin kısıtlamalara uymak zorundadır. Bir nehir zaten sıcaksa, ona eklenebilecek ısı miktarı azalır. İşletmeciler üretimi düşürmek veya santrali kapatmak zorunda kalabilir. Bu durum, artan klima talebiyle çakışırsa, soğutma kısıtı bir elektrik güvenliği sorununa dönüşür.

Kuraklık bu zorluğu daha da artırır. Nehir debisinin düşmesi, atık ısıyı emmek için kullanılabilir su miktarının azaldığı anlamına gelir. Su seviyelerinin düşmesi ise soğutma kaynaklarına erişimi de tehlikeye atabilir. Öte yandan tarım, hane halkları ve ekosistemler de aynı kaynağa ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, bir santralin işletme koşulları, nehir havzasının daha geniş kapsamlı bir değerlendirmesinin parçası olmalıdır. Elektrik planlamasını su yönetiminden ayrı yürütmek, kurak bir yaz mevsimi bu çatışmaları kaçınılmaz hale getirene kadar sorunları gizleyebilir.

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SU NASIL KULLANILMALI?

Su kullanımı konusunu ele alırken de hassas davranmamız gerekir. Su çekimi ile su tüketimi birbirinden farklı kavramlardır. Tek geçişli soğutma sistemleri büyük hacimlerde su çeker ve bu suyun büyük bölümünü daha yüksek bir sıcaklıkta geri verir. Soğutma kuleleri su çekimini azaltabilir ancak buharlaşma tüketimin önemli bir kısmını oluşturur. Doğru seçim yerel koşullara bağlıdır. Bir havzada iyi performans gösteren bir teknoloji, başka bir havzada sorunlara yol açabilir.

Kıyı bölgeleri bazı tatlı su kısıtlarını hafifletir ancak farklı riskleri de ortaya çıkarır. Isınan deniz suyu, yükselen deniz seviyeleri ve fırtına dalgaları değerlendirmede birlikte ele alınmalıdır. Su alma yapıları, pompalar ve elektrik altyapısı, tesisin tüm işletme ömrü boyunca korunmalıdır. On yıllarca çalışması beklenen tesisler için günümüz kıyı koşulları tek tasarım referansı olamaz.

Deniz ayrıca biyolojik sürprizler de getirir. 2013 yılında, İsveç’in Oskarshamn santralinde denizanaları soğutma suyu girişlerini tıkadı ve reaktörün kapatılmasına neden oldu. Bu olay tek başına iklim değişikliğiyle bir bağlantı kurulmasını gerektirmez. Ancak deniz koşullarının elektrik üretimini nasıl kesintiye uğratabileceğini gösterir. Güvenilirlik, büyük ölçüde mühendislik ürünü olan reaktör çekirdeğinin çok ötesinde, su girişinde neler olduğuna da kısmen bağlıdır.

Bunların hiçbiri, nükleer enerjinin daha sıcak bir dünyaya uygun olmadığını iddia etmek için yeterli bir gerekçe değildir. Birkaç günlük üretim kısıtlaması, yıllık bir değerlendirmenin yerini tutamaz. Ancak yıllık ortalamalar, kritik anlardaki kırılganlığı gizleyebilir. Zamanlama önemlidir. Talebin zirveye çıktığı ve komşu ülkelerin de aynı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldığı durumlarda, mütevazı bir üretim kaybı daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Elektrik güvenliği, sistemin bu eş zamanlı baskıları yönetebilme kapasitesine bağlıdır.

YATIRIM KARARI ALIRKEN HANGİ DEĞERLENDİRMELER YAPILMALI?

Bu nedenle yatırım kararı alınırken iki ayrı değerlendirme yapılması gereklidir. Birincisi, projenin sera gazı emisyonlarını ne ölçüde azalttığının ölçülmesi, ikincisi ise sıcaklık, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin projenin performansını nasıl etkileyebileceğinin incelenmesidir. Bunlar, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili önemli kararları barındırmaktadır. Düşük emisyonlar, otomatik olarak fiziksel dayanıklılık anlamına gelmez. Projelerin, ekonomik varsayımlarında iklim riskleri göz ardı edilerek hizmete girmesini önlemek için, finansman ve ruhsatlandırma süreçlerinde her iki husus da dikkatli şekilde değerlendirilmelidir.

Sektör kaynaklarını buna göre tahsis etmektedir. EDF (Fransa Elektrik Kurumu)’nin 2025 yılına ilişkin resmi raporu, Fransa’daki nükleer, hidroelektrik ve ada faaliyetleri için 2040 yılına kadar planlanan uyum yatırım ve harcamalarının 8,7 milyar avro olduğunu belirtmektedir. Bu tutarın tamamı nükleer santrallere ayrılmış değildir. Yine de bu durum, uyumun gelecekteki aksaklıkları ve altyapı hasarlarını sınırlamayı amaçlayan önemli bir yatırım taahhüdü haline geldiğini göstermektedir.

Mühendislik alanında bu soruna yönelik birden fazla çözüm bulunuyor. Mevcut soğutma sistemleri daha verimli hale getirilebilir, kıyıdaki koruma yapıları da daha güçlü kılınabilir. Pompa ve benzeri yardımcı ekipmanlar ise yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanabilir. Kuru soğutma, havayı kullanarak su ihtiyacını azaltmakta ve ancak aşırı sıcaklarda performansı düşebilir. Hibrit sistemler, ıslak ve kuru soğutmayı birleştirir. Bu sistemlerin uygunluğu, yerel koşullara, inşaat maliyetlerine, işletme giderlerine ve sıcak havalarda korudukları elektrik üretimine bağlıdır.

Küçük modüler reaktörler de aynı titizlikle incelenmelidir. Bazı tasarımlar, acil durumlar harici elektriğe ve çalışan pompalara olan bağımlılığı azaltan pasif güvenlik önlemleri içerir. Ancak pasif güvenlik, kesintisiz elektrik üretimini garanti etmez. Sodyum, helyum veya erimiş tuz kullanımı da su bağımlılığını otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Atık ısının yine de nihai bir varış noktasına yönlendirilmesi gerekir. Normal işletim ve acil durum soğutması, her tasarım için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

NÜKLEER YATIRIMLAR VE İKLİM VARSAYIMLARI

Türkiye için pratik soru, gelecekteki nükleer yatırımlara hangi iklim varsayımlarının rehberlik etmesi gerektiğidir. Kıyı bölgeleri yer seçimi için avantajlı bir durumdur. Ancak deniz suyu sıcaklıkları, aşırı hava koşulları ve uzun vadeli altyapı performansı gibi kısıtları dikkat gerektirir. Değerlendirmeler tarihsel iklim ölçümlerin yanı sıra ileriye dönük iklim senaryolarını dikkate alarak, santralin işletme ömrünü kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Beklenen üretim, uyum harcamaları ve olası kesintiler aynı ekonomik hesaplamaya dahil edilmelidir.

Elektrik fiyatı bu maliyetleri yansıtmalıdır. İlk yatırım ve yakıt giderleri, resmin sadece bir kısmını oluşturur. Koruyucu yatırımlar, bakım gereksinimleri ve üretim yapılamayan saatler de ömür boyu değeri etkiler. Gerçekçi bir hesaplama, yatırımcıların projeleri karşılaştırmasına yardımcı olur ve halkın gelecekteki olası yükümlülükleri anlamasını sağlar.

SİSTEM KAYIPLARINI TELAFİ EDEBİLİR Mİ?

Uyum tek bir santral ile sınırlı kalmaz. Benzer koşullara maruz kalan tesisler, üretimlerinde eş zamanlı olarak düşüş yaşayabilir. Coğrafi çeşitlilik, birbirini tamamlayıcı üretim, daha sağlam şebekeler ve talep yönetimi, sistemin bu kayıpları telafi etmesine yardımcı olur. Çevredeki elektrik şebekesi esnek bir şekilde tepki verebildiğinde, santral düzeyindeki iyileştirmeler daha fazla fayda sağlar.

Bu nedenle yeni santraller ve işletme ömrünün uzatılması hedeflenen santraller, birleşik stres testlerinden geçmelidir. Aşırı sıcaklık, kısıtlı su kaynakları ve şebeke kesintisi aynı anda meydana geldiğinde ne olur? Yedek sistemler ne kadar süreyle çalışabilir? Kaybedilen üretimi hangi kaynaklar telafi eder? Yatırım kararları alınırken, bu soruların yanıtları da dikkate alınmalıdır. Kamu değerlendirmeleri, santrali güvenli bir şekilde kapatma yeteneği ile elektrik tedarikini sürdürme yeteneği arasında ayrım yapmalıdır. Bu bulgular, iklim tahminleri ve işletme deneyimi geliştikçe yeniden gözden geçirilmelidir.

Nükleer enerji, derin karbonsuzlaşmaya güçlü bir katkı sağlayabilir. Bu katkıyı korumak için uyum çalışmalarının projenin en başından itibaren ele alınması gerekir. Mühendislik, su yönetimi ve elektrik planlaması birlikte, birbirini destekleyecek biçimde yürütülmelidir. İklimi korumak için inşa edilen altyapı, değişen iklim koşullarında da güvenilirliğini sürdürebilmelidir. Enerji politikasının artık görmezden gelemeyeceği bu durum, nükleer enerjinin geleceği açısından temel bir koşuldur.

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