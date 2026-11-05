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Düşünce Günlüğü
Rubio’nun Atina ziyareti: Yeniden gündeme gelen “Aşil’in Kalkanı”

Rubio’nun Atina ziyareti: Yeniden gündeme gelen “Aşil’in Kalkanı”

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Rubio’nun Atina ziyareti: Yeniden gündeme gelen “Aşil’in Kalkanı”
İllustrasyon: Cemile Ağaç Yıldırım.

İsrail, Yunanistan’ı topuğundan tutmuş, onu yenilmezlik nehrine batırıyor. Ama tıpkı efsanede olduğu gibi, tutulan yer ıslanmıyor. Hava savunmasını İsrail’e emanet eden, sistemin beynini Tel Aviv’le paylaşan bir ülkenin zayıf noktası tam da bu bağımlılıktır.

Abdülkadir Karaduman/ESAM Genel Sekreteri

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6-7 Ekim 2026’da Atina’daydı. Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile iki ülke arasındaki stratejik diyalog toplantısına başkanlık etti, Başbakan Miçotakis ile görüştü. Ancak ziyaretin asıl başlığı diplomatik jestler değil, masadan çıkan silah anlaşmasıydı.

Ortak bildiriye göre Yunanistan, ABD’den yaklaşık 4 milyar dolarlık silah ve hizmet almayı kabul etti. Paketin büyük kısmı hava kuvvetlerine gidiyor. 37 adet F-16’nın en yeni standarda yükseltilmesi için yaklaşık 1 milyar dolar, F-16’lar ve sipariş edilen 20 adet F-35 için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık füze ve akıllı bomba, eski F-16’ların bakımı için de 800-900 milyon dolar ayrılıyor.

Paketin en dikkat çekici kalemi ise Stryker zırhlı araçları. Sayıları açıklanmadı ancak Yunanistan’ın bu araçları Doğu Ege adalarına yerleştirmek için talep ettiği biliniyor. Silahsızlandırılmış statüdeki adalara zırhlı araç gönderilmesi, meselenin “savunma” sözüyle açıklanamayacak bir yönünü gösteriyor.

Bu anlaşma resmi olarak ayrı bir anlaşma. Ama Amerikan silahlarının gölgesinde yeniden konuşulmaya başlanan bir proje var: Yunanistan’ın İsrail ile birlikte kurduğu ve bu yeni alımların da üzerine oturacağı “Aşil’in Kalkanı.”

İSMİN ARKASINDAKİ HİKAYE

İsim, Homeros’un İlyada destanından geliyor. Aşil’in zırhını giyip savaşa çıkan dostu Patroklos, Truvalı Hektor tarafından öldürülünce, Aşil’in annesi Thetis demirci tanrı Hephaistos’tan oğluna yeni bir kalkan yapmasını ister. Üzerinde yeryüzünü, gökyüzünü, savaştaki ve barıştaki şehirleri taşıyan bu kalkan, Yunan kimliğinde yenilmezliğin sembolüdür. Destanın geçtiği Truva’nın bugün Çanakkale sınırları içinde bulunması da, isim seçimine ayrıca ilginç bir boyut katıyor.

Efsanenin bir de öbür yüzü var. Rivayete göre Aşil henüz bebekken annesi Thetis, onu ölümsüz kılmak için Stiks Nehri’ne batırır. Ancak bunu yaparken onu topuğundan tutar; elinin değdiği o nokta suya değmez ve vücudundaki tek korumasız yer olarak kalır. Yıllar sonra Truva Savaşı’nda Paris’in attığı ok tam oraya isabet eder. “Aşil topuğu” deyimi buradan gelir. Yazının sonunda bu noktaya döneceğim.

PROJE, BÜTÇE VE SÜREÇ

Aşil’in Kalkanı, Yunanistan’ı savaş uçaklarına, füzelere, insansız hava araçlarına, deniz ve denizaltı tehditlerine karşı koruyacak katmanlı bir hava savunma sistemi. Fikir basit: Bugüne kadar ayrı ayrı çalışan gemiler, uçaklar, radarlar ve füze bataryaları tek bir ağda birbirine bağlanacak. Bir tehdidi hangi unsur görürse görsün, bilgi anında herkese ulaşacak.

Miçotakis projeyi ilk kez Nisan 2025’te 2,8 milyar avroluk bütçeyle duyurdu. Proje, Yunanistan’ın 2036’ya kadar sürecek yaklaşık 28 milyar avroluk ordu modernizasyonunun en önemli parçası olarak sunuldu. Temmuz 2026’da hükümet, merkezinde bu projenin olduğu 4,3 milyar avroluk savunma paketini onayladı. Nihai imza 31 Ağustos 2026’da Tel Aviv’de atıldı. Anlaşmanın değeri yaklaşık 3 milyar avro, yani 3,6 milyar dolar. Netanyahu anlaşmayı ülkesinin tarihindeki en önemli anlaşmalardan biri olarak niteledi. Anlaşmaya göre projenin en az yüzde 25’ini Yunan şirketleri üstlenecek. Atina, sistemin yazılımının Yunanistan’a devredileceğini duyurdu; ancak İsrail tarafından kaynak kodunun verilmeyeceğine dair açıklamalar da geldi. Bu tartışma, sistemin anahtarının gerçekte kimin elinde olacağı sorusunu baştan gündeme getiriyor. Sistemin yaklaşık üç yıl içinde adım adım devreye girmesi planlanıyor.

HANGİ ÜLKEDEN NE ALINIYOR?

İsrail: Sistemin kalbi buradan geliyor. Kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı üç ayrı füze savunma sistemi ile tehditleri erkenden tespit edecek bir radar alınıyor. Bunlardan biri, balistik füzelere karşı ABD ile birlikte geliştirilen “Davut’un Sapanı.” İsrail ayrıca yapay zekâ ile hedef tespit ve takip kabiliyeti de sağlayacak.

ABD: Mevcut Patriot hava savunma sistemleri ve F-16 filosu sisteme dahil ediliyor; Rubio ziyaretindeki paket doğrudan bu kısmı güçlendiriyor.

Fransa: Rafale savaş uçakları da ağın parçası. Yunanistan:

İnsansız hava araçlarına karşı geliştirdiği yerli sistemler İsrail sistemlerine bağlanacak.

Bir de çıkarılanlar var. Envanterdeki Rus yapımı hava savunma sistemleri devreden çıkarılıyor, yerlerini İsrail sistemleri alıyor. Buna ek olarak İsrail’den 300 kilometre menzilli bir roketatar sistemi de satın alındı.

“TÜRKİYE HEDEF DEĞİLDİR” SÖYLEMİ

Yunan hükümeti resmi olarak Türkiye’yi hedef almadığını söylüyor; Dışişleri Bakanı Yerapetritis anlaşmayı Türkiye ile “hem diyalog hem caydırıcılık” politikasının parçası olarak sunuyor. Ancak bir sistemin kime karşı kurulduğunu anlamak için neye karşı tasarlandığına bakmak gerekir. Projenin öne çıkan yönü insansız hava araçlarına karşı savunma; bu alanda bölgede öne çıkan ülkenin hangisi olduğu malum. Analizlerin önemli bir kısmı da sistemin Türk SİHA’larına ve Tayfun füzesine karşı bir hamle olduğunu vurguluyor.

KUŞATMANIN PARÇALARI BİRLEŞİYOR

Milli gelirinin yaklaşık yüzde 3,5’ini savunmaya ayıran Yunanistan, aynı anda hem İsrail hem ABD ile birbirini tamamlayan anlaşmalar yapıyor. İsrail’den sistemin beyni ve hava savunması, ABD’den savaş uçakları, mühimmat ve adalara gidecek zırhlı araçlar. Ortaya sadece savunan değil, vurabilen bir yapı çıkıyor. ORSAM’ın Eylül 2026 raporu bu tabloyu Türkiye’ye yönelik bir “yeniden çevreleme stratejisi” olarak tanımlıyor.

Bir başka boyut daha var. Bir NATO müttefikinin, Türkiye’nin yanı başındaki hava sahasını gözetleyen sistemi, NATO üyesi olmayan bir ülkenin teknolojisi üzerine kuruluyor. Ege semalarının resmi artık yalnızca Atina’nın değil, Tel Aviv’in de yakından tanıdığı bir resim olacak. Bölgede istikrar değil gerilim üreten politikalarıyla bilinen bir ülkenin Ege’ye bu kadar derinden yerleşmesi, yalnızca Türkiye için değil, Doğu Akdeniz’deki bütün halklar için ciddi bir soru işaretidir.

AŞİL’İN TOPUĞU

Paniğe de meseleyi küçümsemeye de gerek yok. Bu sistemin gerçek etkisi silah sayısından çok, dört ayrı ülkeden gelen parçaların birbirine ne kadar iyi bağlanabileceğine bağlı ve bunun için öngörülen süre yaklaşık üç yıl. Bu süre Türkiye için bir fırsat. Silahsızlandırılmış adalar meselesini uluslararası platformlarda kararlılıkla dile getirmek elbette gerekli; ancak güvenliğimizi başkalarının hakemliğine bırakamayacağımızı geçmiş tecrübeler yeterince göstermiştir. Asıl cevap, milli ve yerli savunma sanayiinin kararlılıkla büyütülmesi, Çelik Kubbe’nin hiçbir dış kaynağa muhtaç olmadan tamamlanması ve bölge ülkeleriyle iş birliğinin derinleştirilmesidir.

Bugün tablo, efsanenin ta kendisine benziyor. İsrail, Yunanistan’ı topuğundan tutmuş, onu yenilmezlik nehrine batırıyor. Ama tıpkı efsanede olduğu gibi, tutulan yer ıslanmıyor. Rus sistemlerini söküp hava savunmasını İsrail’e emanet eden, sistemin beynini Tel Aviv’le paylaşan bir ülkenin zayıf noktası tam da bu bağımlılıktır. Kalkan ne kadar parlak olursa olsun, ölümsüzlük vaadi hep bir topuk bırakır. Atina’nın asıl bakması gereken yer, kalkanın kendisi değil, tutulduğu o yerdir.

Bu ders yalnızca Atina için değil. Savunmasını başkasının ocağında dövdüren her ülke, bir gün o kalkanı tutan elin iradesine muhtaç kalabilir. Gerçek kalkan, başkasının elinde tutulan değil, kendi elinle dövdüğündür. Türkiye bu süreci soğukkanlılıkla, ama gözünü ayırmadan izlerken, kendi kalkanını kendi ocağında dövmeye devam etmek zorundadır.

Başlıklar :YunanistanMarco RubioABD
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Yeni Şafak
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