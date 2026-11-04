Emir Sarıgül ev hapsi kararıyla tahliye edildi
20:25, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:41, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni ŞafakDHA
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emre Sarıgül hakkında karar açıklandı.
Sarıgül ailesine yönelik 'kara para aklama' soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ev hapsi kararıyla adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.
İstanbul’da ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Emir Sarıgül hakkında karar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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