Güney Kore ile 4 anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile başkent Seul’de bir araya geldi. Resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa bir görüşme yaptı. Basına kapalı görüşme sonrasında iki lider, heyetler arası bir görüşmeye gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Lee’nin davetine icabetle stratejik ortakları ve yakın dostları Kore’yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TİCARET HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkılarda bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Bugün de birçok konudaki iş birliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımları ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, görüşmelerimizde öne çıkan alanların başında geldi. Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi, dengeli ve sürdürülebilir şekilde, evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400’den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye’nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.”

BATARYA ÜRETİMİ VE YAPAY ZEKA

Görüşmelerinin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik alanının oluşturduğunu aktaran Erdoğan, Kasım 2025’te Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptının, iş birlikleri için önemli bir zemin teşkil ettiğini vurguladı. Bugün iki ülke enerji bakanlıkları arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliklerini daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade eden Erdoğan, özellikle batarya üretimi, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore’yle iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

ORTAK PROJELERİN SAYISI ARTACAK

“Savunma sanayii, stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor” diyen Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmemde, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik” ifadelerini kullandı. Gelecek sene idrak edecekleri ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünde özel etkinlikler planladıklarını kaydeden Erdoğan, “Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen, küresel barış ve istikrara önem veren iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası’nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ilerilere taşımakta kararlıyız” değerlendirmesi yaptı. Erdoğan, Lee ile iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla yakın çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Üçüncü ülkelere birlikte açılacağız

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, nükleer enerji, savunma sanayii ve ALTAY tankı projesi gibi stratejik alanlarda somut iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek “Ortak üretim ve teknoloji iş birliğini artırıp, iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelere birlikte açılma yollarını arayarak savunma sanayii iş birliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık” dedi. Türkiye’deki nükleer santral projesine yönelik iş birliğinin sorunsuz ilerlediğini kaydeden Lee, “Bu sonuçları ileri taşıyıp, Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık” ifadelerini kullandı.

4 anlaşma imzalandı

 Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ın huzurunda imzalanan anlaşmalar şöyle:

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı.

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