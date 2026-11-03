34 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 şüpheli yakalandı
, SalıG: Güncelleme: 16:33, 03/11/2026, Salı16:22, 03/11/2026
Yeni Şafak
Operasyondan görüntüler
İçişleri Bakanlığı, Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Nevşehir merkezli yürütülen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Operasyonların, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;
Nevşehir merkezli 34 ilde "Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında;
Örgütlü olarak özellikle Avanos’ta bulunan bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüpheliler ile bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerinin toplanarak yasa dışı bahisten suç geliri elde edildiği,
Şüphelilerin yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini kripto borsaları aracılığıyla ve kuyumcular üzerinden akladıkları,
6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan geliri aklamada rol aldığı,
Şüpheli şahısların açtırdığı şirket ve şahıslara ait hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğunun belirlenmesi üzerine;
Bugün, Nevşehir merkezli 34 ilde 181 farklı adreste, 818 polis, 40 özel harekât, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda; 23 adet taşınır, 30 adet taşınmaz mal varlığına ve yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu.
Kahraman Polislerimizi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüzü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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