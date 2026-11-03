Ankara'da yürek yakan kaza: Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti
16:23, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 16:23, 03/11/2026, Salı
AA
Ankara'da feci kaza
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kaldırımda yürüyen yayalara motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybederken, olayla ilgili motosiklet sürücüsü ve bir kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.
27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.
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