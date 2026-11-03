Ankara'da yürek yakan kaza: Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti

MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye’ye parmak sallamak Avrupa'nın harcı değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de düzenlenen partisinin grup toplantısında Libya ile imzalanan deniz yetki anlaşması, bölgesel gerilimler ve Mekke anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’da yaşanan protestolara ilişkin, “Fitne tohumları kendilerine dönmeye başladı. Türkiye’ye parmak sallamak Avrupa’nın harcı değildir” ifadelerini kullanan Bahçeli, İsrail’deki seçim sonuçlarına da değinerek Arap partilerinin de yer aldığı bir “Kudüs İttifakı” kurulması çağrısında bulundu.