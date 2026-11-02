DMM’den ormansızlaşma iddialarına yanıt: Türkiye’nin orman varlığı 23,4 milyon hektara yükseldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında orman varlığına ilişkin iddialarda bulunulduğu belirtildi.
Türkiye'nin orman varlığı 23,4 milyon hektara yükseldi
"Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiği, ülke yüz ölçümündeki payının da yüzde 30'a ulaştığı bildirildi.
Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) FRA 2025 Raporu'nun, Türkiye'nin ağaçlandırma hamlelerinde dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci; orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ise dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını tescillediği aktarıldı.
Orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor
DMM açıklamasında şu bilgilere yer verildi: