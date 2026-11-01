Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama
17:36, 01/11/2026, Pazar
AA
Arşiv
Ankara’da 25-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucunun yanı sıra silah, mühimmat ve 159 bin 475 lira ele geçirilirken, şüphelilerden 40’ı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.
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