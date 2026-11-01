Ödenecek vergi tutarı ise taşınmazın özelliklerine göre hesaplanıyor. Konutun veya arsanın vergi değeri, niteliği ve bulunduğu bölge hesaplamada etkili oluyor. Büyükşehirlerde emlak vergisi oranları diğer bölgelere göre iki kat uygulanıyor. Kesin ödeme tutarı belediyelerin borç sorgulama sistemlerinden öğrenilebiliyor.