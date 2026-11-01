Ev ve arsa sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeyen yandı kritik takvim işlemeye başladı
Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri için emlak vergisinin ikinci taksit ödeme süreci başladı. 30 Kasım’a kadar yapılmayan ödemelere gecikme zammı uygulanacak. Belirli şartları taşıyan emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları ise vergiden muaf tutulabilecek. Peki, ödemeler nasıl yapılacak, kimler vergiden muaf tutulacak? İşte detaylar...
Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri için son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi. Bu tarihten sonra ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanacak.
Vergi ödemeleri, taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeler üzerinden gerçekleştiriliyor.
Kimler emlak vergisinden muaf?
Emlak vergisinde belirli gruplara muafiyet uygulanıyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde vergiden muaf tutulabiliyor. Yalnızca emekli aylığıyla geçinen emekliler de bu kapsamda yer alıyor. Engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri de belirlenen koşullarla muafiyetten yararlanabiliyor.
Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün 30 Kasım. Ödemelerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.