Esnaf kredilerinde geri ödeme yüzde 99'u aştı

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine sübvansiyonlu kredilerde geri ödeme oranının yüzde 99'un üzerinde olduğunu açıkladı. Bakanlık, 2026 yılının başından itibaren Hazine sübvansiyonlu kredilerin faiz oranının yüzde 20 olarak uygulandığını bildirirken, esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni adımların da hayata geçirildiğini kaydetti. Bakanlık kaynakları, yüzde 60 Hazine sübvansiyonlu kredi uygulamasında geri ödeme oranı da yüzde 99'a ulaştığını kaydetti.

EYLEM PLANI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yatırım kredilerine yeni finansman seçenekleri dahil edilirken, faturalandırma şartı da ertelendi. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları nedeniyle yaşanan finansmana erişim sorunu da ortadan kaldırıldı. Bakanlık, esnaf ve sanatkârların karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek, ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullara uyumlarını sağlamak ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla 2026-2030 Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yanıtta ayrıca Hazine sübvansiyonlu kredilerin faiz oranının 2026 yılının başından bu yana yüzde 20 olarak uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

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