Altın bir yılın en düşüğünde

Uluslararası piyasalarda artan satış baskısı değerli metalleri de vurdu. Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 3,6 gerileyerek 3 bin 874 dolar seviyesine kadar çekildi. Ekim 2025'ten beri en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, 4 bin dolarlık psikolojik eşiğin de altına indi. Satışlarda küresel ölçekte artan nakit ihtiyacı ve teknoloji hisselerinde görülen sert kayıplar etkili oldu. Yapay zekâ yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayamayacağına ilişkin endişelerle teknoloji şirketlerinde başlayan satış dalgası, altın piyasasına da yayıldı. Yatırımcıların borsalardaki kayıplarını karşılamak ve nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kıymetli maden pozisyonlarını azaltması, satışları hızlandırdı.

FED BEKLENTİLERİ DE FİYATLARI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlar üzerinde baskıyı artırıyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu beslemesi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği ve aralık ayında yeni bir sıkılaşma adımı atabileceği senaryolarını güçlendiriyor. Faiz getirisi sunmayan altın, mevcut ortamda yatırımcılar açısından cazibesini kaybediyor.

GRAM ALTINDA AYLIK KAYIP %5,7

Ons altındaki gerileme yurt içindeki fiyatlara da yansıdı. Dolar/TL kurundaki hareketlere rağmen ons tarafındaki sert gerilemeyle gram altın 6 bin 222 liraya kadar düştü. Gram altın ekim ayında yaklaşık yüzde 5,7 değer kaybederken ons bazındaki gerileme yüzde 7,3'e ulaştı. Yatırımcılar, yeni haftada Fed beklentileri, doların seyri ve küresel nakit ihtiyacının fiyatlara yansımalarını izleyecek.

BELİRSİZLİKTE FIRSATLAR VAR

Piyasalardaki satış baskısına rağmen küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), altın fiyatlarında güçlü bir toparlanma bekliyor. Kuruluşun fiyat modellerine göre ons altın, 2027 yılının ilk çeyreğinde 4 bin 900-5 bin dolar aralığına yükselebilir. Tahminin gerçekleşmesi halinde altın, mevcut seviyelerinden yüzde 25'e varan değer kazanabilir. GSC'nin değerlendirmesine göre yatırımcıların elde edebileceği olası getiri, alım yaptıkları fiyat seviyesine göre değişiyor. Ons altının 4 bin 400 dolardan satın alınması ve 5 bin dolara yükselmesi halinde yaklaşık yüzde 13,6 getiri elde edilebilecek. GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen ise altın piyasasında düşük fiyatlarla güvenli bir yatırım ortamının aynı anda bulunmasının nadir olduğunu belirterek, fırsatların belirsizlik dönemlerinde ortaya çıktığına dikkat çekti.

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