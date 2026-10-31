Atıl durumdaki araziyi kiralayarak üretti: Şehir dışındaki dev fabrikalara satıyor

İlk etapta hobi amaçlı başladığını ifade eden Özdemir, "Kokusu, doğal görünüşü, insanlara verdiği ferahlıktan dolayı. Daha sonra bunu beş dönüme kadar çıkardım. Şu anda da beş dönüm alanda tıbbi aromatik bitki üretimi ve hasadı yapmaktayım. Bulunduğumuz mevsimden dolayı şu anda son hasadımız olacak yağmurlar durduktan sonra. Elazığ ilinde tıbbi aromatik yetiştiriciliği çok az veya yok denecek kadar az olduğu için makineleşme olayı olmadığı için biz de mecburen hasadımızı hava durumuna göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. Hasadını yaptıktan sonra ürünlerimizi Elazığ dışında çay fabrikalarına ve büyük baharatçılara pazarlıyoruz" şeklinde konuştu.