Yağışın saati belli oldu günlerce sürecek: Meteoroloji uyardı o iki gün pik yapacak
Yeni yağmur dalgası kapıda... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun tüm bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların öğleden sonra etkili olması beklenirken, özellikle Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı. Yeni haftada da devam edecek yağışların özellikle salı ve çarşamba günü etkisini artırması ve geniş bir alana yayılması bekleniyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın doğusu ve Edirne çevreleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu ve sıcaklık değerleri...
Etkisini artıracak sakın şemsiyesiz sakın çıkmayın
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış görülmesi öngörülürken, sağanağın öğleden sonra etkisini göstermesi bekleniyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yağışların gün boyunca yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İki il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun için sarı kodlu uyarı yayımladı. İki ilde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Pazar günü de yağış devam edecek
1 Kasım Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Güney ve batı Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Malatya, Tunceli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de yağış görülecek.
Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Salı ve Çarşamba gününe dikkat
Haftanın ilk günlerinde de yağışlı hava etkisini koruyacak. 2 Kasım Pazartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde de yağış görülecek.
3 Kasım Salı günü yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması tahmin ediliyor.
4 Kasım Çarşamba günü ise yağışlı sistemin etki alanını daha da genişletmesi bekleniyor. Mersin, Konya, Karaman ve Niğde dışında yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.