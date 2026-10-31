Yağışın saati belli oldu günlerce sürecek: Meteoroloji uyardı o iki gün pik yapacak

Salı ve Çarşamba gününe dikkat





Haftanın ilk günlerinde de yağışlı hava etkisini koruyacak. 2 Kasım Pazartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde de yağış görülecek.





3 Kasım Salı günü yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması tahmin ediliyor.





4 Kasım Çarşamba günü ise yağışlı sistemin etki alanını daha da genişletmesi bekleniyor. Mersin, Konya, Karaman ve Niğde dışında yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.