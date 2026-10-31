Somer şefin restoranına kayyum atandı: Vergi borcu dudak uçuklattı

“Vergi borcumuzu ödeyemedik”





Daily Telegraph'a konuşan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum.”