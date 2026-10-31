Somer şefin restoranına kayyum atandı: Vergi borcu dudak uçuklattı
MasterChef Türkiye'nin ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı. Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan işletmenin yaklaşık 72,4 milyon TL vergi borcu olduğu öğrenilirken, ünlü şef beş yıldır ciddi mali sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, Avustralya'daki restoranının yaşadığı mali krizle gündeme geldi.
Daily Telegraph'ın haberine göre Sivrioğlu'nun 2015 yılında Sidney'de açtığı restoran, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine geçti.
Vergi borcu dudak uçuklattı
Restoranın Avustralya Vergi Dairesine (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yaklaşık 72,4 milyon TL borcu bulunduğu belirtildi. Borçların ödenememesi üzerine işletmenin kayyum yönetimine geçtiği bildirildi.
“Vergi borcumuzu ödeyemedik”
Daily Telegraph'a konuşan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum.”
Borç yapılandırma başvurusu reddedildi
Sivrioğlu, mali sorunları çözmek için küçük işletme yapılandırmasına başvurduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini belirtti. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduklarını söyleyen ünlü şef, dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini ifade etti.