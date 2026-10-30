Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kapadokya’daki facia sonrası dikkat çeken uyarı: Gözler rekor kıran o bölgeye çevrildi

Kapadokya’daki facia sonrası dikkat çeken uyarı: Gözler rekor kıran o bölgeye çevrildi

12:13, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 12:15, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kapadokya’daki facia sonrası dikkat çeken uyarı: Gözler rekor kıran o bölgeye çevrildi
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kaya düşmesi faciası, turizm merkezlerindeki jeolojik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Göreme’deki olayın ardından bu kez Trabzon’daki Sümela Manastırı’na dikkat çekti. 2026 yılında 520 bin ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorunu kıran tarihi yapı için acil güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından Kapadokya, yaşanan acı olayla sarsıldı. Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında bir peribacasından kopan kaya parçalarının çevredekilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Facianın ardından gözler, benzer doğal riskler barındıran diğer turizm noktalarına çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da yaptığı değerlendirmede, Kapadokya’daki olayın yalnızca bölgeyle sınırlı düşünülmemesi gerektiğini belirterek Trabzon’daki Sümela Manastırı için uyarıda bulundu.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

“GÖREME, SÜMELA İÇİN BİR UYARI OLMALI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, “Göreme, Trabzon Sümela (Meryem Ana) için bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’da peribacasının çökmesiyle yaşanan can kayıplarının, dik ve hassas yamaçlarda bulunan kaya kütlelerinin oluşturduğu tehlikeyi yeniden ortaya koyduğunu belirten Bektaş, Göreme ile Sümela çevresinin jeolojik açıdan bazı ortak riskler taşıdığına dikkat çekti.

Bektaş, Göreme’deki tüf kayaçların yanı sıra Sümela Manastırı'nı çevreleyen dik ve çatlaklı magmatik kaya kütlelerinin de kaya düşmesi bakımından risk oluşturabileceğini ifade etti.

SÜMELA’DA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Sümela Manastırı çevresindeki olası tehlikelere karşı mevcut güvenlik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bektaş, özellikle çelik ağlar ve kaya bariyerlerinin periyodik denetiminin önemine işaret etti.

Bektaş'ın önerileri arasında yamaçlardaki hareketliliğin uydu tabanlı InSAR ve LiDAR teknolojileriyle takip edilmesi de yer aldı. Bu sistemlerle kaya kütlelerinde meydana gelebilecek küçük ölçekli deformasyonların izlenebileceğini belirten Bektaş, riskli alanlarda önleyici çalışmaların gecikmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

KAPADOKYA’DAKİ FACİANIN ARKASINDA HANGİ ETKENLER VAR?

Kapadokya'daki kaya düşmesi olayını da değerlendiren Bektaş, bölgenin jeolojik yapısının dış etkenlere karşı hassas olduğuna dikkat çekti.

Peribacalarını oluşturan tüf kayaçların ve üzerlerinde bulunan ağır kaya bloklarının aşırı yağış, donma-çözülme döngüsü ve zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle düşme riski taşıdığını belirten Bektaş, erozyonun doğal bir süreç olduğunu ancak insan hayatının korunması için bilimsel yöntemlerle müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde uydu ve drone destekli takip sistemlerinin kullanılmasını öneren Bektaş; çatlakların genişlemesinin izlenmesi, risk haritalarının hazırlanması ve tehlikeli noktalarda güvenli geçiş alanlarının oluşturulmasının önemini vurguladı.

SÜMELA MANASTIRI 2026’DA ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Bektaş'ın uyarıda bulunduğu Sümela Manastırı, bu yıl ziyaretçi sayısıyla da gündeme gelmişti. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi yapı, 15 Eylül 2026 itibarıyla 520 bin ziyaretçiye ulaşarak bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısını kaydetmişti.

Yoğun turist ilgisi gören manastır, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli kültür turizmi noktaları arasında yer alıyor. Artan ziyaretçi trafiği, bölgede güvenlik ve risk yönetimi çalışmalarının önemini de beraberinde getiriyor.

KAPADOKYA’DAKİ FACİADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında meydana gelen olayda, sağanak yağışın ardından bir peribacasından kopan kaya parçaları çevrede bulunan kişilerin üzerine düşmüştü.

Faciada Fatih Eray Tuna (31), eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 5 kişiden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hayatını kaybeden Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenilirken, Fatih Eray Tuna'nın Sakarya'da yayın yapan yerel bir haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

FACİAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından adli makamlar harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gürlek, soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekilinin ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Kapadokya’daki faciada 5 bilirkişi görevlendirildi
Gündem
Kapadokya’daki faciada 5 bilirkişi görevlendirildi
Kapadokya'da 3 kişiye mezar olmuştu: Olay öncesi ve sonrası çekilen görüntüler yaşanan değişimi gözler önüne serdi
Gündem
Kapadokya'da 3 kişiye mezar olmuştu: Olay öncesi ve sonrası çekilen görüntüler yaşanan değişimi gözler önüne serdi
Kapadokya'da facia: Peribacalarında ekiplerin çalışmaları sürüyor
Gündem
Kapadokya'da facia: Peribacalarında ekiplerin çalışmaları sürüyor
Başlıklar :KapadokyaTrabzonSümela
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026