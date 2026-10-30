Kapadokya’daki facia sonrası dikkat çeken uyarı: Gözler rekor kıran o bölgeye çevrildi

Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından Kapadokya, yaşanan acı olayla sarsıldı. Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında bir peribacasından kopan kaya parçalarının çevredekilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Facianın ardından gözler, benzer doğal riskler barındıran diğer turizm noktalarına çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da yaptığı değerlendirmede, Kapadokya’daki olayın yalnızca bölgeyle sınırlı düşünülmemesi gerektiğini belirterek Trabzon’daki Sümela Manastırı için uyarıda bulundu.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

“GÖREME, SÜMELA İÇİN BİR UYARI OLMALI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, “Göreme, Trabzon Sümela (Meryem Ana) için bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’da peribacasının çökmesiyle yaşanan can kayıplarının, dik ve hassas yamaçlarda bulunan kaya kütlelerinin oluşturduğu tehlikeyi yeniden ortaya koyduğunu belirten Bektaş, Göreme ile Sümela çevresinin jeolojik açıdan bazı ortak riskler taşıdığına dikkat çekti.

Bektaş, Göreme’deki tüf kayaçların yanı sıra Sümela Manastırı'nı çevreleyen dik ve çatlaklı magmatik kaya kütlelerinin de kaya düşmesi bakımından risk oluşturabileceğini ifade etti.

SÜMELA’DA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Sümela Manastırı çevresindeki olası tehlikelere karşı mevcut güvenlik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bektaş, özellikle çelik ağlar ve kaya bariyerlerinin periyodik denetiminin önemine işaret etti.

Bektaş'ın önerileri arasında yamaçlardaki hareketliliğin uydu tabanlı InSAR ve LiDAR teknolojileriyle takip edilmesi de yer aldı. Bu sistemlerle kaya kütlelerinde meydana gelebilecek küçük ölçekli deformasyonların izlenebileceğini belirten Bektaş, riskli alanlarda önleyici çalışmaların gecikmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

KAPADOKYA’DAKİ FACİANIN ARKASINDA HANGİ ETKENLER VAR?

Kapadokya'daki kaya düşmesi olayını da değerlendiren Bektaş, bölgenin jeolojik yapısının dış etkenlere karşı hassas olduğuna dikkat çekti.

Peribacalarını oluşturan tüf kayaçların ve üzerlerinde bulunan ağır kaya bloklarının aşırı yağış, donma-çözülme döngüsü ve zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle düşme riski taşıdığını belirten Bektaş, erozyonun doğal bir süreç olduğunu ancak insan hayatının korunması için bilimsel yöntemlerle müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde uydu ve drone destekli takip sistemlerinin kullanılmasını öneren Bektaş; çatlakların genişlemesinin izlenmesi, risk haritalarının hazırlanması ve tehlikeli noktalarda güvenli geçiş alanlarının oluşturulmasının önemini vurguladı.

SÜMELA MANASTIRI 2026’DA ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Bektaş'ın uyarıda bulunduğu Sümela Manastırı, bu yıl ziyaretçi sayısıyla da gündeme gelmişti. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi yapı, 15 Eylül 2026 itibarıyla 520 bin ziyaretçiye ulaşarak bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısını kaydetmişti.

Yoğun turist ilgisi gören manastır, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli kültür turizmi noktaları arasında yer alıyor. Artan ziyaretçi trafiği, bölgede güvenlik ve risk yönetimi çalışmalarının önemini de beraberinde getiriyor.

KAPADOKYA’DAKİ FACİADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında meydana gelen olayda, sağanak yağışın ardından bir peribacasından kopan kaya parçaları çevrede bulunan kişilerin üzerine düşmüştü.

Faciada Fatih Eray Tuna (31), eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 5 kişiden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hayatını kaybeden Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenilirken, Fatih Eray Tuna'nın Sakarya'da yayın yapan yerel bir haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

FACİAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından adli makamlar harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gürlek, soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekilinin ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

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