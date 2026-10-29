'Star Trek' ve 'X-Men' yapımlarında rol alan İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 86 yaşında hayatını kaybetti
"Star Trek" ve "X-Men" yapımlarındaki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
"Star Trek" ve "X-Men" yapımlarındaki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Stewart'ın sözcüsü Kelly Bush Novak, yaptığı açıklamada, oyuncunun Alzheimer ve demansla mücadelesinin ardından Los Angeles'ta hayatını kaybettiğini bildirdi.
Novak, Stewart'ın hastalık sürecini "kısa ve dokunaklı bir yolculuk" olarak nitelendirdi.
Stewart, "X-Men" film serisinde Profesör Charles Xavier, "Star Trek: Yeni Nesil" projesinde ise Kaptan Jean-Luc Picard karakterlerine hayat vermesiyle tanınıyordu.
Kariyerinin önemli bir bölümünü tiyatro sahnesinde de geçiren Stewart, Shakespeare'in eserlerinde Claudius ve Macbeth gibi karakterleri canlandırmıştı.