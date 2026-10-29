Tek öğrencisi olan okulda tören: ‘İşte Cumhuriyet tam olarak budur’

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir öğretmen ve bir öğrencisi olan okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törende konuşan sınıf öğretmeni Fatih Yalçınkaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ederken tam olarak bu günü, yani seni ve beni hayal etmişti. O ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerini kimsesidir’ derken ülkenin en ücra köşesindeki tek bir çocuğun eğitim hakkından, aydınlık geleceğinden bahsediyordu. İşte Cumhuriyet tam olarak budur. Bugün bu okulda tek öğrenci olabilirsin. Ama sakın unutma, sen bu ülkenin sadece bir öğrencisi değil, Cumhuriyet'in ta kendisisin” dedi.