Doha kırmızı-beyaza büründü: Cumhuriyet coşkusu Katar’ı sardı
22:24, 29/10/2026, Perşembe
AA
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, THE e18hteen Towers, Al Fardan Tower, Al Jassar Dome, Katar İslam Eserleri Müzesi ve Katar Ulusal Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağına büründü.