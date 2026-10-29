İsrail polisinden askerliği reddeden Haredi Yahudilere sert müdahale
İsrail'de zorunlu askerliği reddeden Ultra-Ortodoks Yahudilere (Harediler) yönelik gözaltılar protestolara yol açtı. Bnei Brak kentinde 4 numaralı otoyolu kapatan göstericilere İsrail polisi ses bombaları ve fiziksel güç kullanarak müdahale etti. Arbede sırasında yaralanan göstericilerden biri hastaneye kaldırılırken, polis müdahalesinin sertliği kameralara yansıdı.
İsrail'de zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkan Haredi Yahudiler ile polis arasında bir kez daha gerginlik yaşandı. Yeşiva olarak bilinen dinî eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin askere alınmasına karşı çıkan yüzlerce kişi, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kentinde protesto düzenledi.
29 Ekim'de gerçekleşen gösteride, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle dinî okul öğrencilerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Harediler, 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı.
İSRAİL POLİSİNDEN SES BOMBALI MÜDAHALE
Göstericilerin yolu açmaması üzerine bölgeye sevk edilen İsrail polisi, protestoyu yasa dışı ilan ederek kalabalığı dağıtmak için harekete geçti.
Polis ekipleri, otoyolda toplanan Haredilere ses bombaları ve fiziksel güç kullanarak müdahale etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı protestocuların polis müdahalesi sırasında yaralandığı görüldü.İsrail basınına göre ses bombasının isabet ettiği bir gösterici hastaneye kaldırıldı.
Polis ise göstericilerin attığı taşlar nedeniyle üç polis memurunun yaralandığını açıkladı.