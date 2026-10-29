Gazze'de çocukluğun en ağır yükü: 6 yaşındaki şehit kardeşlerine veda ettiler

Gazze’de metrelerce uzunluktaki ekmek kuyruğu

Gazze Şeridi’nde gıda krizi sürerken, fırınların önünde metrelerce uzayan ekmek kuyrukları oluşuyor. Yeterli un tedariki sağlanamadığı için bölge genelinde yalnızca 7 fırın faaliyet gösterebilirken, kalan fırınların da birkaç gün içinde kapanabileceği uyarısı yapıldı. İsrail’in saldırıları ve ablukasının sürdüğü Gazze’de, bölgeye giren un miktarı ihtiyacı karşılamıyor. Mevcut tedarik fırınların yalnızca bir gün çalışmasına yetiyor. Gazzeliler, evlerine ekmek götürebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze Fırıncılar Derneği, depolardaki un stoklarının tamamen tükendiğini ve toplam 20 fırından yalnızca 7’sinin çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı. Dernek, yeni un sevkiyatlarının düzenli şekilde bölgeye ulaştırılmaması halinde kalan fırınların da birkaç gün içinde kapanabileceği uyarısında bulundu. Dernek Başkanı Abdel Nasser al-Ajrami, Gazze’ye bugün bin ton un girdiğini, yarın da bin ton un sevkiyatı beklendiğini belirtti. Unun piyasada satılmayacağını kaydeden al-Ajrami, mevcut miktarların fırınları yalnızca bir gün çalışır durumda tutabildiğini ve tedarikin kesintisiz sürmesi gerektiğini vurguladı.