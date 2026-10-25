İşgalci İsrail Filistinli aileye kendi evini zorla yıktırdı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım kararı aldığı evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalan 5 çocuk babası Filistinli Fevvaz er-Recebi, belediyenin yüksek yıkım masraflarını ödeyemediği için evini kendisi yıktı.
Recebi, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin yıkımı gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak yüksek masrafları karşılayamaması ve İsrail iş makinelerinin yıkım sırasında hemen bitişikte bulunan oğluna ait eve zarar vermesini önlemek amacıyla evini kendi eliyle yıkmak zorunda kaldı.
Beş çocuk babası Recebi'ye ait 60 metrekarelik evin, yaklaşık 15 yıl önce inşa edildiği belirtildi.
YIKIMA ZORLUYORLAR
İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, belediye ekiplerinin yıkım yapması halinde tahsil edilecek yüksek yıkım masraflarını ödememek için evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorluyor.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun yayımladığı ve Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine dayandırdığı rapora göre, İsrail makamları 2026’nın ilk yarısında Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da 341 yıkım gerçekleştirdi.