Kendi seçmenlerine dahi tahammül edemediler: Ben-Gvir'in danışmanı ilk sonuçların ardından İsraillilere 'aptal' dedi

İsrail’de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlar, işgalci ve katliamcı politikaların mimarı Başbakan Binyamin Netanyahu ile onun radikal sağ bloğunda deprem etkisi yarattı. Sandıkların açılmasıyla birlikte ağır bir yenilgiyle karşılaşan Netanyahu'nun Likud partisi ve koalisyon ortakları büyük bir hezimet yaşadı.

Netanyahu’nun aşırı sağcı bloğunda yer alan ve Filistin halkına yönelik ırkçı ve nefret söylemleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in cephesinde ise seçim sonuçlarının ardından adeta kriz çıktı. Ben-Gvir'in danışmanı Oshar Gabbay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde sandıktan çıkan sonuçları ve Netanyahu bloğunun kaybetmesini hazmedemedi. Gabbay, İsraillileri doğrudan hedef alarak, "Elbette hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal." dedi.

İsrail'deki aşırı sağcı zihniyetin hezimet anında kendi seçmenine dahi tahammül edemediğini göstermiş oldu.