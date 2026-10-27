İsrail'de dikkat çeken seçim görüntüleri: Arap seçmenler deve ve eşeklerle sandığa gitti
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini belirleyecek parlamento seçimlerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İsrail'de yaşayan Arap seçmenler, oy vermek için sandıklara deve, at ve eşeklerle gitti.
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde seçmenler sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını sürdürüp sürdüremeyeceğinin belirleneceği seçimde, özellikle Arap seçmenlerin katılımı dikkat çekti.
Ülkenin güneyindeki Necef (Negev) bölgesinde bazı Arap Bedevi seçmenlerin deve, at ve eşeklerle sandık merkezlerine gittiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
ARAP SEÇMENLERDEN NETANYAHU'YA KARŞI YÜKSEK KATILIM
Netanyahu hükümetinin politikalarına karşı çıkan Arap siyasi partileri, seçim öncesinde seçmenlere sandığa katılım çağrısında bulundu. Özellikle Arap nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde oy verme işlemlerine ilgi artarken, bazı seçmenler mevcut yönetimin değişmesini istediklerini dile getirdi.
NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ SANDIKTA
İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Seçim öncesi anketlerde ne Netanyahu'yu destekleyen partilerin ne de muhalefet blokunun tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşabildiği kaydedildi. Bu nedenle Arap partilerinin elde edeceği sandalye sayısı ve seçimlere katılım oranı, yeni hükümetin kurulmasında önem taşıyor.