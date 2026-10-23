20 yıllık alın teri yarım saatte yerle bir edildi: İşgalci israil tankları Suriye’de ağaçları ezdi geçti

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından oluşan otorite boşluğunu fırsat bilen İsrail, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nı açıkça ihlal ederek Suriye topraklarındaki işgalini genişletmeye devam ediyor. Bugüne kadar Suriye içlerine doğru ilerleyerek yaklaşık 800 kilometrekarelik bir alanı kontrolü altına alan İsrail ordusu, bölgede sadece insan hayatını değil, doğayı ve sivil halkın rızkını da hedef alıyor.

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Hanut Çiftliği’nin batı kesiminde devriye atan işgalci İsrail tankları, bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan zeytin bahçelerine girdi. İsrail askerleri, bölge köylülerinin 20 yılı aşkın süredir büyük emeklerle büyüttüğü ve baktığı 300’den fazla zeytin ağacını paletli tanklarla ezerek adeta ziraat katliamı gerçekleştirdi.

GEÇİM KAYNAKLARI YOK EDİLİYOR

Bölgede yaşayan Müslüman çiftçilerin ana gelir kaynağı olan zeytinliklerin yarım saat gibi kısa bir sürede yerle bir edilmesi, halk arasında büyük bir öfke ve üzüntüye yol açtı. Yerel kaynaklar, İsrail’in bu tür yıkım hamleleriyle bölge halkını fakirleştirerek kendi topraklarını terk etmeye zorladığını ve işgal alanını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını vurguluyor.